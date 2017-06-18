Пісочниця
Группа A.R.M.I.A презентовала новую песню "Спелая"
18 червня, 13:02 0 226

Скоро состоится премьера клипа "СПЕЛАЯ" группы A.R.M.I.A, над которым девушки работали вместе с режисером Инной Грабар. В новом видео солистки группы - Ира, Света и Настя предстанут в ярких образах.

Мы разные в характере, в своей  жизненной позиции, в восприятии мира. Нас троих объединяет безумная  любовь к музыке и к своему любимому делу. Вот уже много лет мы рука об руку и нам всегда есть, что сказать своему зрителю, поэтому мы не останавливаемся и приступаем к съёмке нашего нового "спелого" клипа.

A.R.M.I.A
Группа A.R.M.I.A презентовала новую песню "Спелая" Группа A.R.M.I.A презентовала новую песню "Спелая" Группа A.R.M.I.A презентовала новую песню "Спелая" Группа A.R.M.I.A презентовала новую песню "Спелая"
Группа A.R.M.I.A презентовала новую песню "Спелая" Группа A.R.M.I.A презентовала новую песню "Спелая" Группа A.R.M.I.A презентовала новую песню "Спелая" Группа A.R.M.I.A презентовала новую песню "Спелая"

Это видео покажет мир солисток в своих индивидуальных оттенках. Для каждой есть своя история, своё пространство, которое они наполняют нежностью, жизнью и, конечно же, любовью. В этом клипе будут тонко подчеркнуты эксклюзивность и самобытность артисток. А также будет задействовано множество образов и ярких элементов. Любовь - именно то чувство, которое имеет множество сочных и спелых оттенков. Весь клип построен именно на ней. Поэтому дата выхода клипа запланирована на лето, когда все созревает, цветёт, сияет, удивляет разнообразием ярких фруктов, новых отношений, позитива, а также появляется вдохновение менять свою жизнь к лучшему.

Мы созрели в музыкальном видении показать всю "спелость" наших целей, показать вам себя состоявшимися и созревшими.

A.R.M.I.A

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