Группа A.R.M.I.A презентовала новую песню "Спелая"

Скоро состоится премьера клипа "СПЕЛАЯ" группы A.R.M.I.A, над которым девушки работали вместе с режисером Инной Грабар. В новом видео солистки группы - Ира, Света и Настя предстанут в ярких образах.

Мы разные в характере, в своей жизненной позиции, в восприятии мира. Нас троих объединяет безумная любовь к музыке и к своему любимому делу. Вот уже много лет мы рука об руку и нам всегда есть, что сказать своему зрителю, поэтому мы не останавливаемся и приступаем к съёмке нашего нового "спелого" клипа. A.R.M.I.A

Это видео покажет мир солисток в своих индивидуальных оттенках. Для каждой есть своя история, своё пространство, которое они наполняют нежностью, жизнью и, конечно же, любовью. В этом клипе будут тонко подчеркнуты эксклюзивность и самобытность артисток. А также будет задействовано множество образов и ярких элементов. Любовь - именно то чувство, которое имеет множество сочных и спелых оттенков. Весь клип построен именно на ней. Поэтому дата выхода клипа запланирована на лето, когда все созревает, цветёт, сияет, удивляет разнообразием ярких фруктов, новых отношений, позитива, а также появляется вдохновение менять свою жизнь к лучшему.