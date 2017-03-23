Кременчужанка вийшла у фінал столичного поетичного конкурсу

25 березня 2017 року у Національному музеї Тараса Шевченка (м. Київ) відбудеться нагородження переможців IV Всеукраїнського поетичного конкурсу «Гайвороння».

Фіналісти поетичного змагання з усієї України завітають до самого центру столиці, аби прочитати свої вірші та дізнатися, хто ж стане переможцем.

Відбір найкращих учасників тривав упродовж трьох тижнів. Члени журі конкурсу добирали з-поміж 459 заявок, надісланих зі 120 міст України.

До фіналу Всеукраїнського поетичного конкурсу «Гайвороння» потрапило сімнадцять поетів. В число фіналістів конкурсу потрапила і кременчужанка, представниця арт-групи "Творчий Кременчук" - Олеся Міфтахова.

Побажаємо Олесі удачі на фінальному етапі конкурсу!