СПЕЦІАЛЬНИЙ ГІСТЬ - відома сучасна українська поетка Леся Мудрак - проведе майстер-клас "Основи віршування для початкуючих авторів" і прочитає присутнім власні твори!

ВХІД НА ВСІ ЗАХОДИ ВІЛЬНИЙ.

УЧАСТЬ У ПРОЕКТІ БЕЗКОШТОВНА.





Проект «LitSpace» від Творчий Кременчук - арт-група реалізується в рамках конкурсу соціальних проектів "AC pitching Kremenchuk" за сприяння управління у справах сім'ї, дітей та молоді Кременчуцької міської ради та ГО "Культурний діалог" при фінансовій підтримці Британської Ради в Україні.

Проект має на меті створення можливостей для інтелектуального і духовного розвитку громади міста через просування сучасної літератури та ідей активного читання шляхом створення і розвитку міжрегіональних заходів за участі молодих літераторів України.

«LitSpace» - будь у вирі літературних подій!

Ми пропонуємо вам насичену програму на найближчі чотири місяці:

- школа літературної майстерності;

- нові знайомства;

- виступи відомих письменників;

- можливість бути надрукованим;

- літературники та слеми!

Приєднуйся! Заповни цю форму: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdzYJeoZI8veuaKAw…/viewform

і слідкуй за новинами!

Проект буде реалізовано з Червеня по Вересень (інформація буде додаватися щомісяця).

tvorkrem@gmail.com

Арт-група "Творчий Кременчук"