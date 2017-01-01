Афіша

Відкриття проекту

"LibSpace"

18:00
13 червня

Кременчук
ул. Соборна, 11
ЦМБ ім. М. Горького (абонемент)

Вхід вільний

Арт-група "Творчий Кременчук", окрім проекту «LitSpace» (школа літературної майстерності/ виступи відомих письменників/ літературники), оголошує про старт ще одного літнього проекту «LibSpace»!

Назва проекту складається з двох частин «Library» – бібліотека і «Space» – простір, а отже, разом з вами ми створимо новий унікальний творчо-публічний простір у Центральній міській бібліотеці для поліпшення спілкування громади та зустрічей літературних об’єднань, творчої креативної молоді, літераторів, художників з жителями міста Кременчук.

Цей проект реалізується в рамках програми «Активні громадяни» за сприяння ГО "Культурний діалог" при фінансовій підтримці Британської Ради в Україні.

«LibSpace» - стань творцем бібліотечного простору!

Проект буде втілено з Червня по Серпень (інформація щодо облаштування локації буде додаватися щомісяця).

Отже, ЗАПРОШУЄМО УСІХ ОХОЧИХ 13 червня о 18:00 до Відділ абонементу ЦМБ ім. М. Горького (вул. Соборна,11) на відкриття проекту, де, під час круглого столу, ми розробимо концепції публічного простору з урахуванням потреб представників різних зацікавлених сторін!

Подробиці можна дізнатися
за телефоном 097 009 29 55
tvorkrem@gmail.com

Для роботи з картою - клікніть по ній;)

Коментарів ще немає...

Будь першим!

Коментарі:
Доведіть, що Ви не робот: *

© «Сфера.укр», 2015-2017 - СФЕРА - Інформаційно-розважальний портал Кременчука

Увага!

Сайт може містити матеріали, не призначені для осіб молодше 16 років!

Використання матеріалів порталу СФЕРА.укр можливе лише з попереднього дозволу правовласників.

Матеріали разміщені на сайті СФЕРА.укр являються інтелектуальною власністю редакції (за виключенням матеріалів у розділах "Пісочниця", "Афіша", "Кінотеатри", "Обговорення" и матеріалів разміщених на правах реклами).

Права на матеріали розділів "Пісочниця" і "Обговорення" належать їх авторам.

Відповідальність за достовірність фактів приведених в матеріалах несуть автори.

Відповідальність за зміст рекламних матеріалІв несуть рекламодавці.

Розділи сайта
Інформація - скоро!