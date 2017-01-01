Афіша

Відкриття проекту

"LitSpace"

16:00
11 червня

Кременчук
ул. Соборна, 11
ЦМБ ім. М. Горького (абонемент)

Вхід вільний

Відкриття проекту "LitSpace". Знайомство. Школа літературної майстерності.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ГІСТЬ - відомий сучасний український письменник-фантаст Радій Радутний!

 

Проект «LitSpace» від Творчий Кременчук - арт-група - реалізується в рамках конкурсу соціальних проектів "AC pitching Kremenchuk" за сприяння управління у справах сім'ї, дітей та молоді Кременчуцької міської ради та ГО "Культурний діалог" при фінансовій підтримці Британської Ради в Україні.

Проект має на меті створення можливостей для інтелектуального і духовного розвитку громади міста через просування сучасної літератури та ідей активного читання шляхом створення і розвитку міжрегіональних заходів за участі молодих літераторів України.

«LitSpace» - будь у вирі літературних подій!
Ми пропонуємо вам насичену програму на найближчі чотири місяці:
- школа літературної майстерності;
- нові знайомства;
- виступи відомих письменників;
- можливість бути надрукованим;
- літературники та слеми!

Приєднуйся! Заповни цю форму: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdzYJeoZI8veuaKAw…/viewform

 

і слідкуй за новинами!

Проект буде реалізовано з Червеня по Вересень (інформація буде додаватися щомісяця).
tvorkrem@gmail.com

Арт-група "Творчий Кременчук"
Для роботи з картою - клікніть по ній;)

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