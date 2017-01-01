Афіша
Відкриття проекту
"LitSpace"
16:00
11 червня
Кременчук
ул. Соборна, 11
ЦМБ ім. М. Горького (абонемент)
Вхід вільний
Відкриття проекту "LitSpace". Знайомство. Школа літературної майстерності.
СПЕЦІАЛЬНИЙ ГІСТЬ - відомий сучасний український письменник-фантаст Радій Радутний!
Проект «LitSpace» від Творчий Кременчук - арт-група - реалізується в рамках конкурсу соціальних проектів "AC pitching Kremenchuk" за сприяння управління у справах сім'ї, дітей та молоді Кременчуцької міської ради та ГО "Культурний діалог" при фінансовій підтримці Британської Ради в Україні.
Проект має на меті створення можливостей для інтелектуального і духовного розвитку громади міста через просування сучасної літератури та ідей активного читання шляхом створення і розвитку міжрегіональних заходів за участі молодих літераторів України.
«LitSpace» - будь у вирі літературних подій!
Ми пропонуємо вам насичену програму на найближчі чотири місяці:
- школа літературної майстерності;
- нові знайомства;
- виступи відомих письменників;
- можливість бути надрукованим;
- літературники та слеми!
Приєднуйся! Заповни цю форму: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdzYJeoZI8veuaKAw…/viewform
і слідкуй за новинами!
Проект буде реалізовано з Червеня по Вересень (інформація буде додаватися щомісяця).
tvorkrem@gmail.com
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