Афіша
Презентація проекту
"МамаТайм" Клуб
11:00
10 червня
Кременчук
вул. 29-го Вересня, 22
БЦ "Капітал", 1 поверх
IT Place
Вхід вільний
10 червня в 11.00 БЦ "Капітал" (вул. 29 вересня, 22) ми запрошуємо на презентацію проекта "МамаТайм" клуб.
Проект «МамаТайм» клуб реалізується в рамках конкурсу соціальних проектів "AC pitching Kremenchuk" за сприяння управління у справах сім'ї, дітей та молоді Кременчуцької міської ради та ГО "Культурний діалог" при фінансовій підтримці Британської Ради в Україні.
Ми запрошуємо майбутніх мам та мам с дітьми поспілкуватись та дізнатись більше:
- про вагітність,
- грудне вигодовування,
- ранній розвиток дитини,
- особливості першого року життя малюка.
Всі бажаючи зможуть поспілкуватись та задати питання провідним спеціалістам в області грудного вигодовування, раннього розвитку дитини, перинатальної психології.
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