10 червня в 11.00 БЦ "Капітал" (вул. 29 вересня, 22) ми запрошуємо на презентацію проекта "МамаТайм" клуб.

Проект «МамаТайм» клуб реалізується в рамках конкурсу соціальних проектів "AC pitching Kremenchuk" за сприяння управління у справах сім'ї, дітей та молоді Кременчуцької міської ради та ГО "Культурний діалог" при фінансовій підтримці Британської Ради в Україні.

Ми запрошуємо майбутніх мам та мам с дітьми поспілкуватись та дізнатись більше:

- про вагітність,

- грудне вигодовування,

- ранній розвиток дитини,

- особливості першого року життя малюка.

Всі бажаючи зможуть поспілкуватись та задати питання провідним спеціалістам в області грудного вигодовування, раннього розвитку дитини, перинатальної психології.