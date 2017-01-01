20 мая в КРЕМЕНЧУГЕ при поддержке арт-группы "Творческий Кременчуг" пройдет всеукраинский поэтический фестиваль - ШУМ



- 15 городов

- 15 участников в каждом

- зал выбирает одного

- самого крутого

- методом хлопков

- мы замеряем высоту шума (пиковую точку) - определяем кто круче

- победитель получает призовой фонд

- 450 грн на поездку в Киев на финал -

- который состоится 01 июля.

- все!

Количество участников - 15 человек

Подать заявку на участие:

https://goo.gl/forms/x6C4qIRpLQONM6H82