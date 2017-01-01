Афіша

Поэтический фестиваль

ШУМ

19:00
20 мая

Кременчуг
Проспект Свободы, 30А
(бывш. ул. 60-летия Октября)
#Adapter

для участников - 30 грн
для зрителей - 55 грн

20 мая в КРЕМЕНЧУГЕ при поддержке арт-группы "Творческий Кременчуг" пройдет всеукраинский поэтический фестиваль - ШУМ

- 15 городов
- 15 участников в каждом
- зал выбирает одного
- самого крутого
- методом хлопков
- мы замеряем высоту шума (пиковую точку) - определяем кто круче
- победитель получает призовой фонд
- 450 грн на поездку в Киев на финал -
- который состоится 01 июля.
- все!

 

Количество участников - 15 человек 

Подать заявку на участие:
https://goo.gl/forms/x6C4qIRpLQONM6H82

Для роботи з картою - клікніть по ній;)

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