Афіша

Отходняк Святого Патрика

19:00
5 мая

Кременчуг
ул. Небесной Сотни, 24/37
(бывш. Пролетарская)
Паб "Belfast"

Добровольный взнос

Мы обещали вам День Святого Патрика в Кременчуге. У нас, как у настоящих ирландцев, День Святого Патрика тогда, когда хотим мы!

И чихать мы хотели с башни в Килмакду на этот ваш календарь. А высота этой башни, на минуточку, - 34 м, самая высокая башня в Ирландии.

Так вот. Хотя по календарю ДСП закончился еще полтора месяца назад, у нас еще кураж и отходняк. Поэтому добро пожаловать к нам!

Ну а стоимость входа будет определять наша волшебная шляпа - помните такую? Ну или приходите познакомиться)

фолк-гурт Freigeist
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