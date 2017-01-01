Мы обещали вам День Святого Патрика в Кременчуге. У нас, как у настоящих ирландцев, День Святого Патрика тогда, когда хотим мы!

И чихать мы хотели с башни в Килмакду на этот ваш календарь. А высота этой башни, на минуточку, - 34 м, самая высокая башня в Ирландии.

Так вот. Хотя по календарю ДСП закончился еще полтора месяца назад, у нас еще кураж и отходняк. Поэтому добро пожаловать к нам!

Ну а стоимость входа будет определять наша волшебная шляпа - помните такую? Ну или приходите познакомиться)

фолк-гурт Freigeist