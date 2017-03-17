Афіша

V-й Международный джазовый фестиваль

"ENERGY.FRANCE"

2-4 апреля

Кременчуг
бульвар Пушкина, 2
Городской дворец культуры

от 100 грн

Юбилейный, Пятый Международный джазовый фестиваль ENERGY, посвящён Франции - стране, с которой тесно связан один из периодов жизни и творчества Дмитрия Тёмкина. В 1928 году Дмитрий Темкин исполнил в Парижской Grand Opéra Рапсодию в блюзовых тонах и Фортепианный концерт F-dur Джорджа Гершвина в присутствии автора.

Через 86 лет, в 2014 году, в Парижской Grand Opéra другой музыкант, Джордж Майкл, исполнил известную во всем мире песню Дмитрия Темкина «Wild is the wind», которая вошла в его последний альбом…

Дата фестиваля: 2 - 4 апреля 2017 г.
2 апреля – фотовыставка и благотворительный кинопоказ одного из фильмов, музыку к которому написал Дмитрий Темкин;
3 апреля – мастер-классы;
4 апреля (вторник) – с 19-00 гала-концерт фестиваля.

Хедлайнером фестиваля выступит марсельское трио Benjamin Faugloire Project, которое снискало любовь французской джазовой публики и было обласкано местной прессой - один авторитетный французский критик заявил, что “прослушивание их музыки, может сделать вас моложе”.

Представлять Украину будут продолжатели традиций «Джанго» Рейнхардта на украинских просторах – талантливый коллектив Urban Gypsy.

Хозяева фестиваля - джаз-бенд «Apple Jam» представит новую программу, в которую войдут как авторские композиции, так и оригинальные аранжировки известных джазовых произведений.

И особый сюрприз для публики от организаторов - юный музыкант, но уже опытный барабанщик Лука Жилин, Лукасик, как его ласково называют родители и взрослые музыканты-коллеги. Когда в Кременчуге в 2011 году проходил первый фестиваль ENERGY, Лукасику исполнился первый год. Совместно со своим отцом, Валерием Жилиным, известным в Украине джазовым барабанщиком, он откроет Пятый Международный джазовый фестиваль ENERGY.France им. Дмитрия Темкина.

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Коментарі:
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  1. Игорь Гість 17 березня 2017 12:50
    Хедлайнером феста выступит марсельское трио Benjamin Faugloire Project, которое снискало любовь французской джазовой публики и было обласкано местной прессой - один авторитетный французский критик заявил, что “прослушивание их музыки, может сделать вас моложе”.
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    1. Тарас Головний редактор 18 березня 2017 10:25
      Спасибо, дополнили=)
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