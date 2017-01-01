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Презентація збірки поезій Світлани Дробахи "Живі річки"

16:00
19 березня

Кременчук
вул. Соборна, 11
(колишня Леніна)
Центральна міська бібліотека ім. М. Горького (абонемент)

Вхід вільний

19 березня о 16.00 у бібліотеці ім.М.Горького (абонемент) по вул Соборній, 11 пройде презентація збірки поезій Світлани Дробахи "Живі річки"!

Запрошуємо усіх охочих зануритися у ліричну атмосферу віршів молодої поетеси Кременчука!

На заході можна буде придбати збірку. Ціна 35грн.

Арт-група "Творчий Кременчук"
Для роботи з картою - клікніть по ній;)

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