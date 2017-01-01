Афіша

Презентація збірки поезій Світлани Дробахи "Живі річки" Кременчук

вул. Соборна, 11

(колишня Леніна)

Центральна міська бібліотека ім. М. Горького (абонемент) Вхід вільний

19 березня о 16.00 у бібліотеці ім.М.Горького (абонемент) по вул Соборній, 11 пройде презентація збірки поезій Світлани Дробахи "Живі річки"! Запрошуємо усіх охочих зануритися у ліричну атмосферу віршів молодої поетеси Кременчука! На заході можна буде придбати збірку. Ціна 35грн. Арт-група "Творчий Кременчук"

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