Афіша
Презентація збірки поезій Світлани Дробахи "Живі річки"
16:00
19 березня
Кременчук
вул. Соборна, 11
(колишня Леніна)
Центральна міська бібліотека ім. М. Горького (абонемент)
Вхід вільний
19 березня о 16.00 у бібліотеці ім.М.Горького (абонемент) по вул Соборній, 11 пройде презентація збірки поезій Світлани Дробахи "Живі річки"!
Запрошуємо усіх охочих зануритися у ліричну атмосферу віршів молодої поетеси Кременчука!
На заході можна буде придбати збірку. Ціна 35грн.
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