Афіша

Літературник

«Символічна весна»

18:00
11 березня

Кременчук
вул. Соборна, 7
ТРК "Європа"
Книгарня «КнигоЛенд»

Благодійний внесок

Дорогі друзі! За вікном майже весна(с) а, отже, запрошуємо всіх і кожного на нашу літературну Символічну весну! На цьому заході ми з вами будемо читати і слухати вірші поетів-символістів.

Музичний гість - Ігор Ставрінов.

Довідка

Символізм — одна зі стильових течій модернізму, що виникла у Франції в 70-х pp. XIX ст., а в українській літературі поширилася на початку XX ст. Основною рисою символізму є те, що конкретний художній образ перетворюється на багатозначний символ.

Подробиці та реєстрація ТУТ - https://vk.com/topic-141329757_37034235

Біля входу - стоятиме скринька, у яку кожен з присутніх зможе покласти будь-яку зручну для нього суму на розвиток Арт-групи.

Арт-група "Творчий Кременчук"
Для роботи з картою - клікніть по ній;)

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