Афіша
Літературник
«Символічна весна»
18:00
11 березня
Кременчук
вул. Соборна, 7
ТРК "Європа"
Книгарня «КнигоЛенд»
Благодійний внесок
Дорогі друзі! За вікном майже весна(с) а, отже, запрошуємо всіх і кожного на нашу літературну Символічну весну! На цьому заході ми з вами будемо читати і слухати вірші поетів-символістів.
Музичний гість - Ігор Ставрінов.
Довідка
Символізм — одна зі стильових течій модернізму, що виникла у Франції в 70-х pp. XIX ст., а в українській літературі поширилася на початку XX ст. Основною рисою символізму є те, що конкретний художній образ перетворюється на багатозначний символ.
Подробиці та реєстрація ТУТ - https://vk.com/topic-141329757_37034235
Біля входу - стоятиме скринька, у яку кожен з присутніх зможе покласти будь-яку зручну для нього суму на розвиток Арт-групи.
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