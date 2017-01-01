11 березня

Дорогі друзі! За вікном майже весна(с) а, отже, запрошуємо всіх і кожного на нашу літературну Символічну весну! На цьому заході ми з вами будемо читати і слухати вірші поетів-символістів.

Музичний гість - Ігор Ставрінов.

Довідка

Символізм — одна зі стильових течій модернізму, що виникла у Франції в 70-х pp. XIX ст., а в українській літературі поширилася на початку XX ст. Основною рисою символізму є те, що конкретний художній образ перетворюється на багатозначний символ.

Подробиці та реєстрація ТУТ - https://vk.com/topic-141329757_37034235

Біля входу - стоятиме скринька, у яку кожен з присутніх зможе покласти будь-яку зручну для нього суму на розвиток Арт-групи.

Арт-група "Творчий Кременчук"