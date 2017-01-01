Устали от стандартных литературных вечеров? Предлагаем вашему вниманию - Иронично-Поэтический вечер "День Антивалентина".

Поэтический - благодаря Вам, а ироничный благодаря ведущему - Антивалентину Павлу (Паша Жидков),

который будет шутить на серьезные темы любви и страданий.

По окончании вечера мы, с помощью зала, определим лучшего автора, которого ждет приятный сюрприз!!!

Предлагаем вашему вниманию список тем. Не более, чем по одному стихотворению от автора на каждый пункт:

Любовь

Боль

Раздражение

Страх

Одиночество

Радость

Страдание

Протест

Подробности и регистрация - https://vk.com/topic-138955712_35297929

Вход: как всегда - возле дверей будет стоять волшебная коробочка, куда каждый сможет положить любую сумму на развитие арт-группы "Творчий Кременчук".