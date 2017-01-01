Афіша

Иронично-Поэтический вечер

Anti-Valentine's Day

16:00
12 февраля

Кременчуг
бульвар Пушкина, 21
Кофейня "КЕКС"

Благотворительній взнос

Устали от стандартных литературных вечеров? Предлагаем вашему вниманию - Иронично-Поэтический вечер "День Антивалентина".

Поэтический - благодаря Вам, а ироничный благодаря ведущему - Антивалентину Павлу (Паша Жидков),
который будет шутить на серьезные темы любви и страданий.

По окончании вечера мы, с помощью зала, определим лучшего автора, которого ждет приятный сюрприз!!!

Предлагаем вашему вниманию список тем. Не более, чем по одному стихотворению от автора на каждый пункт:

  • Любовь
  • Боль
  • Раздражение
  • Страх
  • Одиночество
  • Радость
  • Страдание
  • Протест

Подробности и регистрация - https://vk.com/topic-138955712_35297929

Вход: как всегда - возле дверей будет стоять волшебная коробочка, куда каждый сможет положить любую сумму на развитие арт-группы "Творчий Кременчук".

Для роботи з картою - клікніть по ній;)

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