Афіша
Иронично-Поэтический вечер
Anti-Valentine's Day
16:00
12 февраля
Кременчуг
бульвар Пушкина, 21
Кофейня "КЕКС"
Благотворительній взнос
Устали от стандартных литературных вечеров? Предлагаем вашему вниманию - Иронично-Поэтический вечер "День Антивалентина".
Поэтический - благодаря Вам, а ироничный благодаря ведущему - Антивалентину Павлу (Паша Жидков),
который будет шутить на серьезные темы любви и страданий.
По окончании вечера мы, с помощью зала, определим лучшего автора, которого ждет приятный сюрприз!!!
Предлагаем вашему вниманию список тем. Не более, чем по одному стихотворению от автора на каждый пункт:
- Любовь
- Боль
- Раздражение
- Страх
- Одиночество
- Радость
- Страдание
- Протест
Подробности и регистрация - https://vk.com/topic-138955712_35297929
Вход: как всегда - возле дверей будет стоять волшебная коробочка, куда каждый сможет положить любую сумму на развитие арт-группы "Творчий Кременчук".
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