Афіша

Соціально культурний проект з Хіп-Хоп

"М-Арт"

13:00
17 грудня

Кременчук
Проспект Свободы, 58/2
(колишня вул. 60-річчя Жовтня)
Палац культури "КрАЗ"

Вхід вільний

17 грудня у мiстi Кременчук, а саме у ДК КРАЗ.

 

Організатори:

 

Хiп-хоп фестиваль - M-Art, у рамках якого відбудеться три контексти: з брейкдансу, бiтбоксу та речитативу (реп).

Учасники з усiєï Украïни будуть приймати участь, показувати своï вмiння, та звiсно дивувати усiх присутнiх, що власне не можно пропускати.

 

Спеціальні гості проекту

  • Дует з Харкова - Teemon & ADK
  • Представник UABEATBOX - BIG BRO

 

Проект проходить завдяки:

  • Мед-Арт;
  • Віталія Мякінін.

 

Запрошуємо усiх бажаючих прийти та пiдтримати хiп-хоп культуру i ïï представникiв за адресою: м.Кременчук, Проспект Волi, 58/2 (ДК КРАЗ), початок з 13:00 до 18:00. Вхiд вiльний.

Для роботи з картою - клікніть по ній;)

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