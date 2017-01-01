17 грудня у мiстi Кременчук, а саме у ДК КРАЗ.

Організатори:

Хiп-хоп фестиваль - M-Art, у рамках якого відбудеться три контексти: з брейкдансу, бiтбоксу та речитативу (реп).

Учасники з усiєï Украïни будуть приймати участь, показувати своï вмiння, та звiсно дивувати усiх присутнiх, що власне не можно пропускати.

Спеціальні гості проекту

Дует з Харкова - Teemon & ADK

Представник UABEATBOX - BIG BRO

Проект проходить завдяки:

Мед-Арт;

Віталія Мякінін.

Запрошуємо усiх бажаючих прийти та пiдтримати хiп-хоп культуру i ïï представникiв за адресою: м.Кременчук, Проспект Волi, 58/2 (ДК КРАЗ), початок з 13:00 до 18:00. Вхiд вiльний.