Афіша
Соціально культурний проект з Хіп-Хоп
"М-Арт"
13:00
17 грудня
Кременчук
Проспект Свободы, 58/2
(колишня вул. 60-річчя Жовтня)
Палац культури "КрАЗ"
Вхід вільний
17 грудня у мiстi Кременчук, а саме у ДК КРАЗ.
Організатори:
- ГО "НА КРИЛАХ НАДIÏ УКРАЇНИ"
- ГО "ПУЛЬС Кременчук.
Хiп-хоп фестиваль - M-Art, у рамках якого відбудеться три контексти: з брейкдансу, бiтбоксу та речитативу (реп).
Учасники з усiєï Украïни будуть приймати участь, показувати своï вмiння, та звiсно дивувати усiх присутнiх, що власне не можно пропускати.
Спеціальні гості проекту
- Дует з Харкова - Teemon & ADK
- Представник UABEATBOX - BIG BRO
Проект проходить завдяки:
- Мед-Арт;
- Віталія Мякінін.
Запрошуємо усiх бажаючих прийти та пiдтримати хiп-хоп культуру i ïï представникiв за адресою: м.Кременчук, Проспект Волi, 58/2 (ДК КРАЗ), початок з 13:00 до 18:00. Вхiд вiльний.
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