Афіша

Благодійна акція

"Святий Миколай - дітям"

з 18 листопада
по 19 грудня

Кременчук
вул. Шевченка, 19/3
(зупинка Ринок)

19 грудня до дітей прийде Святий Миколай.

Принесе подарунки, тепло посмішок та радість новорічних свят. Ми хочемо, щоб Святий Миколай прийшов до всіх дітей, і до тих, хто цього дня позбавлений материнської уваги і ласки, тепла та затишку родинного дому.Діти з соціальних закладів міста також чекають Святого Миколая! І він прийде! Адже в наших з Вами силах це зробити!

18 листопада – 25 грудня у Кременчуці уже чотирнадцятий рік поспіль проходить акція “Святий Миколай - дітям” організована Молодіжним Парламентом Кременчука, Кременчуцьким міським комітетом молодіжних організацій,управліннямм у справах сім`ї, дітей та молоді, Кременчуцьким міським центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, департаментом освіти.

Запрошуємо всіх бажаючих до офісу Святого Миколая за адресою: вул. Шевченка, 19/3, зупинка "Ринок".

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