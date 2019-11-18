Афіша
Благодійна акція
"Святий Миколай - дітям"
з 18 листопада
по 19 грудня
Кременчук
вул. Шевченка, 19/3
(зупинка Ринок)
19 грудня до дітей прийде Святий Миколай.
Принесе подарунки, тепло посмішок та радість новорічних свят. Ми хочемо, щоб Святий Миколай прийшов до всіх дітей, і до тих, хто цього дня позбавлений материнської уваги і ласки, тепла та затишку родинного дому.Діти з соціальних закладів міста також чекають Святого Миколая! І він прийде! Адже в наших з Вами силах це зробити!
18 листопада – 25 грудня у Кременчуці уже чотирнадцятий рік поспіль проходить акція “Святий Миколай - дітям” організована Молодіжним Парламентом Кременчука, Кременчуцьким міським комітетом молодіжних організацій,управліннямм у справах сім`ї, дітей та молоді, Кременчуцьким міським центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, департаментом освіти.
Запрошуємо всіх бажаючих до офісу Святого Миколая за адресою: вул. Шевченка, 19/3, зупинка "Ринок".
Спільноти акції в соціальних мережах:
- Акція "Святий Миколай - дітям" - https://vk.com/kremenchuk_nicholas
- Марафон написання листів до Святого Миколая - https://vk.com/marathon_kr2016
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