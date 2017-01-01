4-го декабря в отделе абонемента ЦМБ им. М. Горького (ул. Соборная (Ленина), 11) пройдет творческий вечер кременчугской поэтессы Светланы Дробахи "Быть с тобой".

Вы сможете погрузиться в волшебную атмосферу стихов, которые найдут путь к Вашему сердцу.

Формат мероприятия - лирические стихи за чашечкой чая.

Вход свободный. Будет стоять волшебная коробочка, куда каждый желающий может положить денежки, на издание первой книги поэтессы.