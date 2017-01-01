Афіша
Творческий вечер поэтессы Светланы Дробахи
"Быть с тобой"
16:00
4 декабря
Кременчуг
ул. Соборна, 11 (бывш. Ленина)
Центральная городская библиотека им. М. Горького (абонемент)
Добровольный взнос
4-го декабря в отделе абонемента ЦМБ им. М. Горького (ул. Соборная (Ленина), 11) пройдет творческий вечер кременчугской поэтессы Светланы Дробахи "Быть с тобой".
Вы сможете погрузиться в волшебную атмосферу стихов, которые найдут путь к Вашему сердцу.
Формат мероприятия - лирические стихи за чашечкой чая.
Вход свободный. Будет стоять волшебная коробочка, куда каждый желающий может положить денежки, на издание первой книги поэтессы.
Коментарів ще немає...
Будь першим!