SelfieWithFlag: новий проект від МЗС України

23 серпня в Україні щорічно відзначається День Державного Прапора України, і традиційно до цього свята Міністерство закордонних справ України запускає новий проект.

Минулого року, ми запрошували вас сфотографуватися з прапором України за кордоном. Цього року ми пропонуємо вам наступне: ми впевнені, що у кожного українця є свій улюблений затишний куточок і в Україні. Тому, друзі, беремо державний прапор і вирушаємо підкорювати прекрасні куточки та міста нашої Батьківщини. МЗС України

Умови конкурсу максимально прості, тому прийняти участь може абсолютно кожен з нас. Для участі необхідно зробити наступне:

зробити фото з прапором України в своєму улюбленному місці в межах нашої країни;

опублікувати фото на своїх акаунтах в соціальних мережах Facebook, Twitter та Instagram з хештегом #SelfieWithFlag або #СелфізПрапором ;

або ; додати до публікації опис місця зображеного на фото.

23 серпня, найбільш креативні та захоплюючі світлини будуть опубліковані на всіх сторінках соцмереж МЗС, а фото-переможець стане обкладинкою акаунтів МЗС у соціальних мережах до кінця літа.