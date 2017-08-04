В Україні та Світі
#SelfieWithFlag: новий проект від МЗС України
4 серпня, 11:02 0 184

23 серпня в Україні щорічно відзначається День Державного Прапора України, і традиційно до цього свята Міністерство закордонних справ України запускає новий проект.

Минулого року, ми запрошували вас сфотографуватися з прапором України за кордоном. Цього року ми пропонуємо вам наступне: ми впевнені, що у кожного українця є свій улюблений затишний куточок і в Україні. Тому, друзі, беремо державний прапор і вирушаємо підкорювати прекрасні куточки та міста нашої Батьківщини.

МЗС України

 Умови конкурсу максимально прості, тому прийняти участь може абсолютно кожен з нас. Для участі необхідно зробити наступне:

  • зробити фото з прапором України в своєму улюбленному місці в межах нашої країни;
  • опублікувати фото на своїх акаунтах в соціальних мережах Facebook, Twitter та Instagram з хештегом #SelfieWithFlag або #СелфізПрапором;
  • додати до публікації опис місця зображеного на фото.

23 серпня, найбільш креативні та захоплюючі світлини будуть опубліковані на всіх сторінках соцмереж МЗС, а фото-переможець стане обкладинкою акаунтів МЗС у соціальних мережах до кінця літа.

 Мітки матеріала: СелфізПрапором SelfieWithFlag МЗС України Конкурс

Схожі матеріали:

Коментарів ще немає...

Будь першим!

Коментарі:
Доведіть, що Ви не робот: *

© «Сфера.укр», 2015-2017 - СФЕРА - Інформаційно-розважальний портал Кременчука

Увага!

Сайт може містити матеріали, не призначені для осіб молодше 16 років!

Використання матеріалів порталу СФЕРА.укр можливе лише з попереднього дозволу правовласників.

Матеріали разміщені на сайті СФЕРА.укр являються інтелектуальною власністю редакції (за виключенням матеріалів у розділах "Пісочниця", "Афіша", "Кінотеатри", "Обговорення" и матеріалів разміщених на правах реклами).

Права на матеріали розділів "Пісочниця" і "Обговорення" належать їх авторам.

Відповідальність за достовірність фактів приведених в матеріалах несуть автори.

Відповідальність за зміст рекламних матеріалІв несуть рекламодавці.

Розділи сайта
Інформація - скоро!