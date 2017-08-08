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"Пікнічок" - відпочинок з користю
8 серпня, 20:00 0 306

У Кременчуці 6 серпня в парку Придніпровський стартував новий благодійний проект "Пікнічок". Це новий формат спілкування та гарних справ, і для нашого міста щось взагалі нове. Без спонсорів, політиків та без піару. 

Створюється проект з ініціативи Команди звичайних людей "Крила" за свій кошт: узгоджується місце, тема, дата, реклама, привозять декор, смаколики та запрошуються всі бажаючі допомогти. Завдання таких пікнічків - зібрати якомога більше грошей на допомогу діткам які потребують цього. Цього разу збирали гроші для Наташі Ященко.

Люди приходили відпочивали, смакували гостинці, слухали майстер-класи, фотографувалися на декорованій фотозоні та кидали у скриньку суму грошей, яку вони хочуть віддати на допомогу. Було весело, легко, цікаво та незвично. Деякі перехожі боялися підходити, бо формат ще не розповсюджений у нас в місті.

За вечір зібрали 6000 тисяч гривень. Проект розвивається і надалі планується проведення таких акцій. Кожен, хто хоче допомогти, може долучитися до організації та проведення такої події, або стати гостем.

Як все відбувалось дивіться в нашому фотозвіті та відео від наших друзів - студії «Art & Shock»

"Пікнічок" - відпочинок з користю
"Пікнічок" - відпочинок з користю
"Пікнічок" - відпочинок з користю
"Пікнічок" - відпочинок з користю
"Пікнічок" - відпочинок з користю
"Пікнічок" - відпочинок з користю
"Пікнічок" - відпочинок з користю
"Пікнічок" - відпочинок з користю
"Пікнічок" - відпочинок з користю
"Пікнічок" - відпочинок з користю
"Пікнічок" - відпочинок з користю
"Пікнічок" - відпочинок з користю
"Пікнічок" - відпочинок з користю
"Пікнічок" - відпочинок з користю
"Пікнічок" - відпочинок з користю
"Пікнічок" - відпочинок з користю
"Пікнічок" - відпочинок з користю
"Пікнічок" - відпочинок з користю
"Пікнічок" - відпочинок з користю
"Пікнічок" - відпочинок з користю
"Пікнічок" - відпочинок з користю
"Пікнічок" - відпочинок з користю
"Пікнічок" - відпочинок з користю
"Пікнічок" - відпочинок з користю
"Пікнічок" - відпочинок з користю
"Пікнічок" - відпочинок з користю
"Пікнічок" - відпочинок з користю
"Пікнічок" - відпочинок з користю

 Мітки матеріала: Благодійність Відпочінок Пікнічок Крила

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