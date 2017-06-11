«Шум» та «Інверсія» – поетичний вікенд з RazorStage

20 та 21 травня в Кременчук завітали засновники театру RazorStage, Костянтин Козлов та Немезида Соул. Та приїхали вони не просто так, а привезли з собою аж дві літературні події: поетичний фестиваль «Шум» та поетичний спектакль «Інверсія». На ці два дні домівкою для RazorStage став Альтернативний культурний центр #Adapter. Традиційно підтримку гостям-поетам забезпечили учасники арт-групи «Творчий Кременчук».

Загалом у фестивалі приймають участь 15 міст України, по 15 поетів у кожному. Правила фестивалю прості: Кожен з поетів має по 5 хвилин на виступ. В свої 5 хвилин автор повинен завоювати прихильність глядачів, а для цього він може робити що завгодно, жодних обмежень та ніякої цензури. Переможця визначають по шуму глядачів після виступу, але не на слух, як це зазвичай робиться, а за допомогою спеціальних пристроїв. Переможець в кожному місті отримує головний приз – 450 грн та можливість участі у фіналі конкурсу в Києві.

В Кременчуці «Шум» зібрав 15 найрізноманітніших авторів, як за віком, так і за стилем. Кожен наступний поет на 5 хвилин занурював слухачів у нову неповторну атмосферу, пронизував простір своїми емоціями, почуттями, своїм баченням речей.

Своїм шумом глядачі найбільше підтримали чотирьох учасників, які вийшли у фінал кременчуцького «Шуму». Вибір глядачів пав на чотирьох дівчат:

Олеся Міфтахова

Валерія Брага

Олена Пономарьова

Валерія Крупченко

Аби визначити переможця дівчинам дали можливість зачитати ще по одному віршу, а глядачам ще трохи пошуміти. І цього разу глядачі таки обрали переможницю, нею стала Олеся Міфтахова. З чим ми її і вітаємо та бажаємо натхнення на майбутньому фіналі фестивалю.

Але не тільки поети змагалися за призи, таку змогу мали і гості вечора. Конкурс для глядачів анонсував Костянтин Козлов на початку змагань. Метою конкуру було знаходити у творах конкурсантів банальні рими і сигналізувати про це Костянтину. Наприкінці вечора двое найуважніших глядачів отримали пам’ятні подарунки.

Другий день «поетичного вікенду» також був сповнений емоцій, але цього разу їх джерелом були вже актори RazorStage, які презентували гостям та учасникам фестивалю свою поетичну п’єсу «Інверсія». Такі неймовірні постановки неможливо пересказати та описати словами, їх потрібно бачити і чути самостійно, наживо.

Та на щастя така можливість ще представиться кременчужанам, адже актори обіцяють повернутися в рамках туру з «Інверсією» та представити її в ще кращому вигляді.