«Подарить хочу Вам, люди, слово...» - Доктор Ого

14 мая в Центральной Городской Библиотеке им. М. Горького прошел литературный вечер известного кременчугского поэта Виктора Якимца (Доктора Ого). Философская атмосфера и чай с домашним печеньем стали неизменными атрибутами очередного литературного события от Арт-группы «Творчий Кременчук».

Виктор - опытный поэт, имеющий за плечами не одну книгу, частый гость литературных сцен Киева, а ныне Кременчуга - рассказал зрителям о вечных ценностях. О любви и философии, о взгляде в себя и взгляде на мир, о прошлом и будущем.

Ответил опытный автор и на настойчивые вопросы из зала, чем без сомнения оказал услугу молодым поэтам, которые только начинают открывать тайны литературной жизни. Особенно покорили всех необыкновенные истории о журналистке, благодаря которой родились первые произведения Виктора и конечно же о происхождении его столь необычного псевдонима.

Это было душевное и чайное мероприятие от группы ТК, настоящий отдых перед грозящими фестивалями и литературными хлопотами лета.