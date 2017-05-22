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«Подарить хочу Вам, люди, слово...» - Доктор Ого
22 травня, 11:08 0 347

14 мая в Центральной Городской Библиотеке им. М. Горького прошел литературный вечер известного кременчугского поэта Виктора Якимца (Доктора Ого). Философская атмосфера и чай с домашним печеньем стали неизменными атрибутами очередного литературного события от Арт-группы «Творчий Кременчук».

Виктор - опытный поэт, имеющий за плечами не одну книгу, частый гость литературных сцен Киева, а ныне Кременчуга - рассказал зрителям о вечных ценностях. О любви и философии, о взгляде в себя и взгляде на мир, о прошлом и будущем.

Ответил опытный автор и на настойчивые вопросы из зала, чем без сомнения оказал услугу молодым поэтам, которые только начинают открывать тайны литературной жизни. Особенно покорили всех необыкновенные истории о журналистке, благодаря которой родились первые произведения Виктора и конечно же о происхождении его столь необычного псевдонима.

Это было душевное и чайное мероприятие от группы ТК, настоящий отдых перед грозящими фестивалями и литературными хлопотами лета.

«Подарить хочу Вам, люди, слово...» - Доктор Ого

 

«Подарить хочу Вам, люди, слово...» - Доктор Ого

 

«Подарить хочу Вам, люди, слово...» - Доктор Ого

 

«Подарить хочу Вам, люди, слово...» - Доктор Ого

 

«Подарить хочу Вам, люди, слово...» - Доктор Ого

 

«Подарить хочу Вам, люди, слово...» - Доктор Ого

 

«Подарить хочу Вам, люди, слово...» - Доктор Ого

 

«Подарить хочу Вам, люди, слово...» - Доктор Ого

 

«Подарить хочу Вам, люди, слово...» - Доктор Ого

 

«Подарить хочу Вам, люди, слово...» - Доктор Ого

 

«Подарить хочу Вам, люди, слово...» - Доктор Ого

 

«Подарить хочу Вам, люди, слово...» - Доктор Ого

 

 Мітки матеріала: Творчий Кременчук поезія

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