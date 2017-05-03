Весняні пісні під звуки гітари пролунали у Кременчуці

1 травня у Кременчуці в пабі «Августин» відбувся акустичний концерт талановитої співачки з Москви - Катерини Яшнікової. В рамках свого "Сильного та незалежного туру" співачка має намір відвідати 12 міст.

В затишному кафе слухачі мали змогу послухати весняні пісні, для когось давно відомі, а для когось зовсім нові, а також чуттєві вірші від Катерини.

У репертуарі співачки є пісня "Прощай" аранжировку до цієї пісні зробив кременчужанин Сергій Яровий. Слухачі мали змогу наживо послухати виконання цієї пісні від Сергія та Катерини.

Також співачка порадувала усіх присутніх піснею українською мовою.

І трохи заглянемо в біографію. Катерина Яшнікова багатогранна, талановита людина, як вона сама себе називає "творчий психолог", адже працює вона педагогом-психологом.

Катерина пише вірші ще з дошкільного віку, і щоб показати це та донести до слухача, вона почала займатися музикою. В жовтні 2014 року створила музичний гурт Kanoka з яким виступає по всій країні та за кордоном.

Тур "Сильний та незалежний тур" став акустичним, де співачка подорожує одна. Такі тури бувають досить рідко, вони відрізняються душевністю та камерністю. Всі присутні по закінченню концерту мали змогу купити диски співачки, поспілкуватися з нею та взяти автограф.