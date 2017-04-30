Кременчуцький фолк-гурт підкорює "штати"

Соціальні мережі міцно закріпилися в нашому буденному житті і тепер це дещо більше ніж просто засіб спілкування з друзями та знайомими. Через соціальні мережі продають товари, пропонують послуги, а крім того це зручний майданчик для молодих артистів та музичних гуртів, щоб ділитися творчістю, знаходити нових поціновувачів та полювати за популярністю і визнанням. Втім, мети досягають далеко не всі.
Але для кременчуцького фолк-гурту Freigeist цей шлях видався досить вдалим, про що вони й розповіли своїм поціновувачам у соціальних мережах.
Все почалось с "розшарювання" посилання на Youtube-канал гурту по спільнотах у Facebook, присвячених кельтській музиці. І результат не змусив себе довго чекати.
Ого! Кельтський гурт з України? Серйозно?! Я хочу транслювати вашу музику на місцевій радіостанції WYLA-LP FM 97.5 у Чарлстоуні в програмі "Кельтські Хвилі."
Саме такий коментар невдовзі з'явився під одним з постів гурту. Надіслані студійні записи сподобалися добродію і вже минулого вівторка, 25 квітня, о 9 годині вечора за північноамериканським східним часом (5 година ранку середи за східноєвропейським часом) Freigeist лунали в ефірі радіостанції WYLA.
WYLA-LP - радіостанція ліцензована в Чарльстоні, Південна Кароліна, з місцевим музичним і художнім форматом. WYLA щоденно транслює музику, вірші та розмовне слово в форматі 24 години на добу.
Радіостанція працює вже більше року, починаючи свою історію від 1 березня 2016 року.
Незважаючи на порівняно невеликий термін існування, радіостанція вже здобула визнання в рідному місті. Так в 2016 році вона отримала нагороду "Вибір критиків" на конкурсі "Best of Charleston 2016" та була номінована на нагороду "Best Cover Story" на конкурсі "Best of 2017" від Чарльстонської місцевої газети.
Коментарів ще немає...
Будь першим!