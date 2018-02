Кременчуцький фолк-гурт підкорює "штати"

Соціальні мережі міцно закріпилися в нашому буденному житті і тепер це дещо більше ніж просто засіб спілкування з друзями та знайомими. Через соціальні мережі продають товари, пропонують послуги, а крім того це зручний майданчик для молодих артистів та музичних гуртів, щоб ділитися творчістю, знаходити нових поціновувачів та полювати за популярністю і визнанням. Втім, мети досягають далеко не всі.

Але для кременчуцького фолк-гурту Freigeist цей шлях видався досить вдалим, про що вони й розповіли своїм поціновувачам у соціальних мережах.

Все почалось с "розшарювання" посилання на Youtube-канал гурту по спільнотах у Facebook, присвячених кельтській музиці. І результат не змусив себе довго чекати.

Саме такий коментар невдовзі з'явився під одним з постів гурту. Надіслані студійні записи сподобалися добродію і вже минулого вівторка, 25 квітня, о 9 годині вечора за північноамериканським східним часом (5 година ранку середи за східноєвропейським часом) Freigeist лунали в ефірі радіостанції WYLA.

WYLA-LP - радіостанція ліцензована в Чарльстоні, Південна Кароліна, з місцевим музичним і художнім форматом. WYLA щоденно транслює музику, вірші та розмовне слово в форматі 24 години на добу.

Радіостанція працює вже більше року, починаючи свою історію від 1 березня 2016 року.

Незважаючи на порівняно невеликий термін існування, радіостанція вже здобула визнання в рідному місті. Так в 2016 році вона отримала нагороду "Вибір критиків" на конкурсі "Best of Charleston 2016" та була номінована на нагороду "Best Cover Story" на конкурсі "Best of 2017" від Чарльстонської місцевої газети.