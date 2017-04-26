В Кременчуці відсвяткували День Книги

23 квітня арт-група "Творчий Кременчук" в теплій та затишній атмосфері книгарні "КнигоЛенд" зібрала шанувальників поезії, щоб відзначити всесвітній День книги.

В історії світової літератури 23 квітня є дуже символічною датою, адже в цей день народилися або померли багато визначних письменників. Наразі День книги святкується у 190 країнах.

На початку вечора всі присутні вшанували пам'ять всесвітньо відомого поета Євгена Євтушенка. Гості згадували його творчість та читали вірші які найбільше вразили.

Далі вже за традицією, був вільний мікрофон, де кременчуцькі поети могли представити публіці свої нові вірші або ж прочитати вже всім відомі твори. Також виступили поети-дебютанти, які вперше прочитали на публіку свої вірші. Найбільшою несподіванкою були ніжні твори про кохання від хлопця, який зруйнував усі стереотипи - за професією програміст, а в душі поет.

Наприкінці вечора всіх присутніх чекали смачні гостинці від книгарні "КнигоЛенд".