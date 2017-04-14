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Кременчужан навчили робити шоколадні, фетрові та космічні крашанки до Великодня
14 квітня, 18:20 0 371

Напередодні Великодня працівники Кременчуцької міської ЦБС для дорослих влаштували для всіх бажаючих майстер-клас по розпису крашанок та розказали трохи цікавих фактів про цю традицію.

Інтерактивна акція проходила простонеба на вулиці Соборній, перехожі з радістю зупинялися та приєднувалися до цікавого дійства. У професійного художника можна було навчитися класичному способу розпису писанок, за допомогою писачка, воску, та різнокольорових харчових фарб, а працівниці бібліотеки розповідали та показували як можна незвично оформити великодні крашанки.

Усі бажаючи мали змогу зробити фетрові, злакові, шоколадні та навіть космічні писанки. А потім по закінченню майстер-класу усі роботи були вивішені на святкове дерево біля входу у бібліотеку. Крім того, протягом Великодньої неділі всі бажаючі можуть приєднатися до прикрашання дерева - принести та прикріпити свої вироби, або ж просто прийти й помилуватися. Знайти дерево буде не складно, адже його видно здалека завдяки мережевам, що його прикрашають. Ідея прикрасити дерево мереживом виникла у працівниць бібліотеки, коли вони займалися підготовкою до майстер-класу та перебирали бабусині сундуки. Вийшло досить гарно та незвично.

Також кожен учасник залишив свій художній автограф на величезному яйці, яке залишиться у бібліотеці на згадку про чудовий майстер-клас.
 

Кременчужан навчили робити шоколадні, фетрові та космічні крашанки до Великодня
Кременчужан навчили робити шоколадні, фетрові та космічні крашанки до Великодня
Кременчужан навчили робити шоколадні, фетрові та космічні крашанки до Великодня
Кременчужан навчили робити шоколадні, фетрові та космічні крашанки до Великодня
Кременчужан навчили робити шоколадні, фетрові та космічні крашанки до Великодня
Кременчужан навчили робити шоколадні, фетрові та космічні крашанки до Великодня
Кременчужан навчили робити шоколадні, фетрові та космічні крашанки до Великодня
Кременчужан навчили робити шоколадні, фетрові та космічні крашанки до Великодня
Кременчужан навчили робити шоколадні, фетрові та космічні крашанки до Великодня
Кременчужан навчили робити шоколадні, фетрові та космічні крашанки до Великодня
Кременчужан навчили робити шоколадні, фетрові та космічні крашанки до Великодня
Кременчужан навчили робити шоколадні, фетрові та космічні крашанки до Великодня
Кременчужан навчили робити шоколадні, фетрові та космічні крашанки до Великодня
Кременчужан навчили робити шоколадні, фетрові та космічні крашанки до Великодня
Кременчужан навчили робити шоколадні, фетрові та космічні крашанки до Великодня
Кременчужан навчили робити шоколадні, фетрові та космічні крашанки до Великодня
Кременчужан навчили робити шоколадні, фетрові та космічні крашанки до Великодня
Кременчужан навчили робити шоколадні, фетрові та космічні крашанки до Великодня
Кременчужан навчили робити шоколадні, фетрові та космічні крашанки до Великодня
Кременчужан навчили робити шоколадні, фетрові та космічні крашанки до Великодня
Кременчужан навчили робити шоколадні, фетрові та космічні крашанки до Великодня
Кременчужан навчили робити шоколадні, фетрові та космічні крашанки до Великодня
Кременчужан навчили робити шоколадні, фетрові та космічні крашанки до Великодня
Кременчужан навчили робити шоколадні, фетрові та космічні крашанки до Великодня

 Мітки матеріала: Кременчуг Великдень майстер-клас библиотека творчество

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