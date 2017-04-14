Кременчужан навчили робити шоколадні, фетрові та космічні крашанки до Великодня

Напередодні Великодня працівники Кременчуцької міської ЦБС для дорослих влаштували для всіх бажаючих майстер-клас по розпису крашанок та розказали трохи цікавих фактів про цю традицію.

Інтерактивна акція проходила простонеба на вулиці Соборній, перехожі з радістю зупинялися та приєднувалися до цікавого дійства. У професійного художника можна було навчитися класичному способу розпису писанок, за допомогою писачка, воску, та різнокольорових харчових фарб, а працівниці бібліотеки розповідали та показували як можна незвично оформити великодні крашанки.

Усі бажаючи мали змогу зробити фетрові, злакові, шоколадні та навіть космічні писанки. А потім по закінченню майстер-класу усі роботи були вивішені на святкове дерево біля входу у бібліотеку. Крім того, протягом Великодньої неділі всі бажаючі можуть приєднатися до прикрашання дерева - принести та прикріпити свої вироби, або ж просто прийти й помилуватися. Знайти дерево буде не складно, адже його видно здалека завдяки мережевам, що його прикрашають. Ідея прикрасити дерево мереживом виникла у працівниць бібліотеки, коли вони займалися підготовкою до майстер-класу та перебирали бабусині сундуки. Вийшло досить гарно та незвично.

Також кожен учасник залишив свій художній автограф на величезному яйці, яке залишиться у бібліотеці на згадку про чудовий майстер-клас.

