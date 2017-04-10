«Живе серце» ознаменувало фінал акції «Серце до серця»

9 квітня в Кременчуці відбувся фінал ХІІ Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця». Цього року акція проходила під гаслом «Я хочу, щоб діти бачили!». Зібрані гроші підуть на придбання медобладнання для лікування дітей з вадами зору до Кременчуцької дитячої лікарні.

Не зважаючи на холодну та похмуру погоду, багато кременчужан зібралось на площі Перемоги. Разом з представниками місцевої влади кременчужани стали учасниками флешмобу, утворивши незмінний символ акції - "Живе серце". Також до "Живого серця" приєдналися велосипедисти, які стартували з ПК «КрАЗ», та проїхавши вулицями міста, фінішували на площі Перемоги.

Після флешмобу кожен бажаючий мав змогу стати учасником благодійного пробігу, зробивши благодійний внесок та пробігши вулицею Соборною 1 км 200 м. Більш ніж 600 бігунів різного віку пробіглися у рамках благодійної акції. Також починаючи з 12:00 та до 19:00 у парку відпочинку Придніпровський та сквері ім. Олега Бабаєва проходили різноманітні заходи у рамках акції: благодійні фотосесії у декорованих фотозонах, благодійний макіяж, концерт різних колективів міста, ярмарка майстрів ручної роботи, аквагрим та ще багато чого цікавого.

Протягом всього дня по місту ходили волонтери зі спеціальними скриньками, куди кожен небайдужий міг пожертвувати будь-яку суму у фонд акції.

Скільки коштів цього року зібрала акція "Серце до серця" дізнаємося трохи згодом, коли будуть підраховані усі зібрані гроші.