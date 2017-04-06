Театр "Емпірей": "Головні ролі абсолютно у кожного"

Минулої неділі, 2 квітня, в Альтернативному культурному просторі #Adapter пройшов не зовсім звичайний театральний захід від театру «Емпірей». Адже він увібрав у себе аж три події: прем'єра поетичної саги «Марина», показ етюдів і мініатюр «Живе» та екзамен вихованців акторської школи Ольги Григораш.
Захід був умовно розділений на дві самодостатні частини. Перша частина - показ етюдів і мініатюр «Живе», який по суміцниству і був екзаменом акторської школи. Вихованці школи представили глядачам етюди «спостереження» за предметами та тваринами. Етюди досить невеликі за тривалістю, близько 3-5 хвилин і споглядаючи їх можна зловити себе на думці, що це зовсім не складно. Чого варто зобразити той чи інший предмет, або тваринку? Та це враження є помилковим.
Етюд «спостереження», втім як і будь який акторський етюд, не така вже й буденна справа. Адже від актора вимагається точна і максимально повна передача дій, звичок, рухів та емоцій притаманних об'єкту спостереження. Тож зазвичай на спостереження за об`ектом та підготовку етюда актор витрачає дуже багато часу.
В якості десерта актриси подали «полуказки», інтелектуальні гумористичні твори Фелікса Кривіна. Якщо взяти до уваги аплодисменти, які лунали наприкінці показу мініатюр не залишається жодних сумнівів - екзамен був сданий на відмінно!
Друга частина заходу - поетична сага «Марина» по поезії Марини Цвєтаєвої. Ця вистава стала дебютом Ольги Григораш в якості режисера. В поставновку вистави вкладена ідея, що кожна актриса повинна знайти себе в п'есі та обіграти свою роль так, як відчуває. Доречно буде зазначити, що в складі театру «Емпірей» немає жодного хлопця, усі актори - представниці прекрасної статі.
Режисер пообіцяла глядачам остродраматичну постановку і вони іі отримали. Натхненну гру акторів доповнювала атмосферна музика скрипачки Марії Колядіної. Музика це ще одна цікава деталь постановки, адже Марія грала не заздалегідь підготовлені композиції, а імпровізувала, підлаштовуючись під гру акторів, що додавало п'єсі ще більшої цілостності.
Наприкінці вистави акторів очікували гучні оплески та теплі відгуки від вражених глядачів, а також квіти, обійми та купа пам'ятних фото. Крім того очільниця театру та акторскої школи Ольга Григораш почесно вручила всім своїм вихованцям сертифікати про закінчення акторських курсів.
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