Феєричне шоу від The Hardkiss у Кременчуці

Шалений драйв, емоції та повний контакт музикантів з глядачами - це все гурт The Hardkiss. Так може сказати кожен, хто побував на їхньому концерті у Кременчуці 3 квітня.

Великий зал МПК повний людей, всі в очікуванні. І шоу розпочинається несподівано, одразу з пісні та яскравих світлових ефектів. Сцена дійсно вражає підсвіткою, екранами і навіть не віриться, що знаходишся в нашому давно знайомому МПК. Публіка скромно сидить протягом декількох пісень, хоча вже з перших акордів хочеться танцювати та стрибати під музику, але формат МПК не надто підходить для таких концертів. Навіть сама вокалістка The Hardkiss зазивала людей відриватися: "Хотя я понимаю, вы же сидите и это не очень просто". Але все ж таки глядачі не витримали і на одній з пісень зал просто вскочив зі своїх місць. Звідкись серед натовпу, з'явилися білі аркуші з намальованими на них червоними серцями, і глядачі піднімали їх над головами, похитуючись в такт пісні. Це дуже зворушило музикантів, а особливо вокалістку Юлію. І до закінчення концерту ніхто більше не сідав на свої місця, всі відривалися разом з гуртом, танцювали, співали, аплодували. По закінченню глядачі довго не відпускали гурт та визивали на "біс".

І звісно ж не обійшлося без загального селфі гурту зі сцени з усіма глядачами. Юлія Саніна ще пожартувала, чи ніхто не моргнув в залі - "Потому, что у нас получаются самые красивые селфи".

Гурт The Hardkiss вже вдруге завітав до Кременчука, цього разу в рамках туру "Perfection Tour" і зробив фурор. Однозначно такі шоу треба дивитися в реалі, фото та відео не передають всієї наповненості та емоцій. Але все ж пропонуємо переглянути невеликий фотозвіт з концерту від наших фотографів.

І як ми помітили образ Юлії Саніної змінюється від міста до міста. Якою вона була у Кременчуці?