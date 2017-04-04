Фото:)крос: благодійні випробування на швидкість та кмітливість

В день сміху, 1 квітня, стартував XII Благодійний Фото:)крос у рамках благодійної акції «Серце до серця». Фотокрос - це незвичні змагання, які поєднують в собі елементи фотоконкурсу, флешмобу та орієнтуванні на місцевості. Кмітливість, нестандартність мислення, позитив та звісно ж швидкі ноги - ось запорука успіху в цьому змаганні.

Для участі у фотокросі всі бажаючі збиралися у команди по 4 людини, вигадували собі назву і в день квесту кожний учасник робив благодійний внесок 10 гривень у фонд акції «Серце до серця». Із року в рік участь у конкурсі приймають чимало учасників. Цього року заявку подали 46 команд, і це найбільша кількість за всю історію фотокросу.

По традиції реєстрація команд проходила у Виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради, звідти і розпочинали свій старт учасники. І першим завданням, яке давало змогу стартувати, був веселий танець з клоунами у Виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради. Після цієї хвилини слави, команди отримували час старту, підказку для наступного контрольного пункту, робили селфі і бігли в пошуках пригод.

На 10-ти контрольних пунктах, які були розкидані від парку Ювілейний до ринку Троїцький, на команд чекали найрізноманітніші завдання. І так як темою фотокросу цього року організатори обрали цирк, то і завдання були дещо пов'язані з цією темою. Учасники пробували себе в різних амплуа: співали в караоке, жонглювали, робили пантоміму, перевдягалися, включали логічне мислення, креатив, а також пробували себе у якості волонтерів і збирали кошти в скриньку.

Тож за результатами проходження фотокросу перемогу отримали:

1. Команда «Диетиланід Лізергінової кислоти» (пройшли маршрут за 1 годину 04 хвилини)

2. Команда «Майстер Шеф» (пройшли маршрут за 1 годину 24 хвилини)

3. Команда «Лакоста» (пройшли маршрут за 1 годину 32 хвилини)

4. Команда «Папараці» (пройшли маршрут за 1 годину 44 хвилини)

5. Команда «Fire» (пройшли маршрут за 1 годину 58 хвилин)

Всі переможці отримали цінні призи. Ще організатори відзначили подарунком найвеселішу та найкреативнішу команду «Божевільні».

За допомогою фотокросу вдалося зібрати 4010,00 грн., які підуть у фонд акції, для закупівлі медичного обладнання для лікування вад зору у дітей.

Організатори акції в Кременчуці Молодіжний Парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, управління у справах сім`ї, дітей та молоді, Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, Всеукраїнський благодійний фонд «Серце до серця» за особистого сприяння міського голови Віталія Малецького запрошують також долучитися кременчужан до фіналу акції «Серце до серця», який відбудеться 9 квітня.