Наймиліша виставка стартувала в Кременчуці

Чи вважаєте Ви, що котик це мило? - Мабуть, так. А як щодо 10 котиків? Чи може 20? Важко відповісти? Що ж, Ви маєте чудову нагоду знайти відповіді на ці питання, адже сьогодні, 1 квітня, в Кременчуці відкрилась виставка котів. Організатори виставки - кременчуцький клуб кішок «Юнона».

1 та 2 квітня кременчужани матимуть змогу відвідати виставку в Міському палаці культури з 10:00 до 17:00. Вартість дорослого квитка 30 грн., дитячого - 20 грн, а для дітей віком до 5 років вхід безкоштовний.

Що чекає на відвідувачів? Перш за все це чимала кількість представників елітних порід сімейства кошачіх: курильский бобтейл та мейн-кун, тайська та персидська, бенгальська та абіссинська кішки, скоттіш фолд та британська шиншила. Всі котики з виставки мають гарні родословні, а деякі з них ще й мають чимало відзнак з різноманітних конкурсів та виставок.

Хозяєва котів з радістю спілкувалися з відвідувачами, відповідали на їх питання, а дехто навіть дозволяв погратися зі своїми вусатими вихованцями. Цю можливість звістно не залишили без уваги дітлахи, які із захватом відкривали для себе нові види цих лагідних тваринок. Найбільший інтерес викликали до себе велитні породи мейн-кун та мила сім'я тайських олімпійців Зевса, Гери та їх невгамовних кошенят.

Крім гарних вражень відвідувачі мають змогу також винести і щось "матеріальне". На виставці можна придбати солодощі, сувеніри для дому або іграшки для ваших чотирелапих друзів, і все це ручної роботи. А ще можна подарувати своїй дитині чудовий аквагрим! Та найцінніше - це кошенятки елітних порід, за придбання яких Ви можете домовиться безпосередньо на виставці.

Тож, якщо Ви ще не встигли відвідати виставку - поспішайте, залишився лише один день!