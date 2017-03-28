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Турнір з плавання імені Івана Торовика: початок нової кременчуцької традиції
28 березня, 22:52 0 614

22 та 23 березня у водно-спортивному комплексі КНУ ім. М.Остроградського басейні "Нептун" пройшов перший відкритий турнір з плавання серед спортсменів з обмеженими фізичними та сенсорними можливостями. Турнір проведено на честь памяті багаторазового рекордсмена України, майстра спорту України Івана Торовика. Організатори змагань ГО "На крилах надії України", відділ з фізичної культури і спорту виконкому Кременчуцької міської ради при участі керівництва спортивного клубу КрНУ ім. М. Остроградського.

Подібні змагання в Кременчуці відбуваються вперше, та організатори не мають наміру зупинятися і планують зробити захід щоричним.

В змаганнях взяли участь більше 100 учасників, команди з Кременчука, Горішніх Плавнів, Харькову, Дніпра, Кривого Рогу, Херсону, Запоріжжя, Київу, Рівна. Учасники змагалися на дистанції: 50м, 100м, 200м, 400м та естафета 4х50м.

За результатами змагань кременчуцькі спортсмени вибороли чимало призових місць.

Серед чоловіків:

  • Райда Владимир: 1 місце - 50 м вільним стилем, 1 місце - 50 м брасом (клас "S-10")
  • Артем Стегній: 1 місце - 50 вільним стилем, 2 місце - 50м брасом (клас "з вадами слуху") 
  • Гостомисл Видюк: 1 місце - 50 м брасом (клас "з вадами слуху")
  • Богдан Третьяков: 2 місце - 100 м на спині, 2 місце - 50 м на спині (клас "S-7")
  • Каширин Сергій: 2 місце - 400м вільним стилем (клас "S-7")
  • Петриченко Олексій: 3 місце - 50 м вільним стилем (клас "S-6")
  • 2 місце - естафета 4х50м вільним стилем (класи "S-1 - S-13")

 

Серед жінок:

  • Марина Тимошенко: 1 місце - 50 м вільним стилем, 1 місце - 50 м брасом, 1 місце - 50 м на спині (клас "S-14")
  • Швидь Яна: 2 місце - 50 м вільним стилем, 2 місце - 50м на спині (клас "S-14") 
  • Скрипник Наталья: 2 місце - 50м брасом, 3 место - 50м вільний стиль (клас "S-7") 
  • Сухенко Елизавета: 2 місце - 50 м на спині (клас "S-13") 

 

Втім нагороди отримали не лише переможці, усі без винятку учасники були нагороджені пам'ятними медалями та призами.

Турнір з плавання імені Івана Торовика: початок нової кременчуцької традиції

 

Турнір з плавання імені Івана Торовика: початок нової кременчуцької традиції

 

Турнір з плавання імені Івана Торовика: початок нової кременчуцької традиції

 

Турнір з плавання імені Івана Торовика: початок нової кременчуцької традиції

 

Турнір з плавання імені Івана Торовика: початок нової кременчуцької традиції

 

Турнір з плавання імені Івана Торовика: початок нової кременчуцької традиції

 

Турнір з плавання імені Івана Торовика: початок нової кременчуцької традиції

 

Турнір з плавання імені Івана Торовика: початок нової кременчуцької традиції

 

Турнір з плавання імені Івана Торовика: початок нової кременчуцької традиції

 

Турнір з плавання імені Івана Торовика: початок нової кременчуцької традиції

 

Турнір з плавання імені Івана Торовика: початок нової кременчуцької традиції

 

Турнір з плавання імені Івана Торовика: початок нової кременчуцької традиції

 

Турнір з плавання імені Івана Торовика: початок нової кременчуцької традиції

 

Турнір з плавання імені Івана Торовика: початок нової кременчуцької традиції

 

Турнір з плавання імені Івана Торовика: початок нової кременчуцької традиції

 

Турнір з плавання імені Івана Торовика: початок нової кременчуцької традиції

 

Турнір з плавання імені Івана Торовика: початок нової кременчуцької традиції

 

Турнір з плавання імені Івана Торовика: початок нової кременчуцької традиції

 

Турнір з плавання імені Івана Торовика: початок нової кременчуцької традиції

 

Турнір з плавання імені Івана Торовика: початок нової кременчуцької традиції

 

Турнір з плавання імені Івана Торовика: початок нової кременчуцької традиції

 

Турнір з плавання імені Івана Торовика: початок нової кременчуцької традиції

 

Турнір з плавання імені Івана Торовика: початок нової кременчуцької традиції

 

Турнір з плавання імені Івана Торовика: початок нової кременчуцької традиції

 

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