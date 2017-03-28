Турнір з плавання імені Івана Торовика: початок нової кременчуцької традиції

22 та 23 березня у водно-спортивному комплексі КНУ ім. М.Остроградського басейні "Нептун" пройшов перший відкритий турнір з плавання серед спортсменів з обмеженими фізичними та сенсорними можливостями. Турнір проведено на честь памяті багаторазового рекордсмена України, майстра спорту України Івана Торовика. Організатори змагань ГО "На крилах надії України", відділ з фізичної культури і спорту виконкому Кременчуцької міської ради при участі керівництва спортивного клубу КрНУ ім. М. Остроградського.

Подібні змагання в Кременчуці відбуваються вперше, та організатори не мають наміру зупинятися і планують зробити захід щоричним.

В змаганнях взяли участь більше 100 учасників, команди з Кременчука, Горішніх Плавнів, Харькову, Дніпра, Кривого Рогу, Херсону, Запоріжжя, Київу, Рівна. Учасники змагалися на дистанції: 50м, 100м, 200м, 400м та естафета 4х50м.

За результатами змагань кременчуцькі спортсмени вибороли чимало призових місць.

Серед чоловіків:

Райда Владимир : 1 місце - 50 м вільним стилем, 1 місце - 50 м брасом (клас "S-10")

: 1 місце - 50 м вільним стилем, 1 місце - 50 м брасом (клас "S-10") Артем Стегній : 1 місце - 50 вільним стилем, 2 місце - 50м брасом (клас "з вадами слуху")

: 1 місце - 50 вільним стилем, 2 місце - 50м брасом (клас "з вадами слуху") Гостомисл Видюк : 1 місце - 50 м брасом (клас "з вадами слуху")

: 1 місце - 50 м брасом (клас "з вадами слуху") Богдан Третьяков : 2 місце - 100 м на спині, 2 місце - 50 м на спині (клас "S-7")

: 2 місце - 100 м на спині, 2 місце - 50 м на спині (клас "S-7") Каширин Сергій : 2 місце - 400м вільним стилем (клас "S-7")

: 2 місце - 400м вільним стилем (клас "S-7") Петриченко Олексій : 3 місце - 50 м вільним стилем (клас "S-6")

: 3 місце - 50 м вільним стилем (клас "S-6") 2 місце - естафета 4х50м вільним стилем (класи "S-1 - S-13")

Серед жінок:

Марина Тимошенко : 1 місце - 50 м вільним стилем, 1 місце - 50 м брасом, 1 місце - 50 м на спині (клас "S-14")

: 1 місце - 50 м вільним стилем, 1 місце - 50 м брасом, 1 місце - 50 м на спині (клас "S-14") Швидь Яна : 2 місце - 50 м вільним стилем, 2 місце - 50м на спині (клас "S-14")

: 2 місце - 50 м вільним стилем, 2 місце - 50м на спині (клас "S-14") Скрипник Наталья : 2 місце - 50м брасом, 3 место - 50м вільний стиль (клас "S-7")

: 2 місце - 50м брасом, 3 место - 50м вільний стиль (клас "S-7") Сухенко Елизавета: 2 місце - 50 м на спині (клас "S-13")

Втім нагороди отримали не лише переможці, усі без винятку учасники були нагороджені пам'ятними медалями та призами.