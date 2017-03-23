«Нове Серце» виховує юних лідерів

Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання запрошує дітей від 9 до 15 років в гурток юних лідерів «НОВЕ СЕРЦЕ». Гурток проводиться спільно з Громадською організацією «Нове Серце».
Навчання у гурку - безкоштовне.
Організатори зазначили, саме такий вік учасників обрано задля того, щоб вберегти їх від негативних явищ у суспільстві, таких як погані звички, погані компанії та ігрова залежність.
В програмі гуртка:
- розвиток талантів і здібностей,
- виховання лідерських якостей,
- робота в команді,
- розвиваючі ігри та тренінги,
- основи волонтерської діяльності,
- організація соціальних проектів.
До 2020 року 100 дітей пройдуть навчання і будуть мати навички лідерства, роботи в команді, волонтерства, організації соціальних проектів. В майбутньому - це люди, які будуть змінювати суспільство в кращу сторону.
Кожного року буде проводитись оцінка результатів освітньої програми та її зміни, аби зробити гуртки більш досконалими. Якщо буде багато бажаючих навчатися, буде розглянуто можливість збільшення кількості груп.
Наразі в Кременчуці вже працюють два гуртки за адресами:
- Клуб «Меркурій» вул. В.Інтернаціоналістів, буд.12
У понеділок, четвер з 14.30 до 18.30 год.
середа 18.00-19.00 год.
- Клуб «Прометей», вул. Мічуріна, буд. 73
У вівторок, п’ятниця 14.30-18.30 год.
Контактний телефон: +380 (96) 00 839 00
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