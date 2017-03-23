«Нове Серце» виховує юних лідерів

Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання запрошує дітей від 9 до 15 років в гурток юних лідерів «НОВЕ СЕРЦЕ». Гурток проводиться спільно з Громадською організацією «Нове Серце».

Навчання у гурку - безкоштовне.

Організатори зазначили, саме такий вік учасників обрано задля того, щоб вберегти їх від негативних явищ у суспільстві, таких як погані звички, погані компанії та ігрова залежність.

В програмі гуртка:

- розвиток талантів і здібностей,

- виховання лідерських якостей,

- робота в команді,

- розвиваючі ігри та тренінги,

- основи волонтерської діяльності,

- організація соціальних проектів.

До 2020 року 100 дітей пройдуть навчання і будуть мати навички лідерства, роботи в команді, волонтерства, організації соціальних проектів. В майбутньому - це люди, які будуть змінювати суспільство в кращу сторону. Анатолій Марченко, голова ГО «Нове Серце»

Кожного року буде проводитись оцінка результатів освітньої програми та її зміни, аби зробити гуртки більш досконалими. Якщо буде багато бажаючих навчатися, буде розглянуто можливість збільшення кількості груп.

Наразі в Кременчуці вже працюють два гуртки за адресами:

- Клуб «Меркурій» вул. В.Інтернаціоналістів, буд.12

У понеділок, четвер з 14.30 до 18.30 год.

середа 18.00-19.00 год.

- Клуб «Прометей», вул. Мічуріна, буд. 73

У вівторок, п’ятниця 14.30-18.30 год.

Контактний телефон: +380 (96) 00 839 00