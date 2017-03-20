Світлана Дробаха презентувала кременчужанам свою першу збірку поезій

Вчора, 19 березня, у відділі абонемену Центральної міської бібліотеки ім. М. Горького за підтримки арт-групи "Творчий Кременчук" відбулася презентація збірки поезій молодої кременчуцької поетеси Світлани Дробахи «Живі річки».

«...я не тремчу, я серцем відчуваю

здійснене те, чого я так жадаю...» Світлана Дробаха, «Твоя зоря»

Відчуття вкладені в ці віршовані рядки не підвели Світлану і цієї весни здійснилася одна з її мрій – в світ вийшла її перша збірка поезій.

Збірка увібрала в себе 35 поетичних творів Світлани та охопила близько трьох останніх років її творчості. Вірші, що увійшли до збірки, відлунюють внутрішні переживання та почуття поетеси.

Тими ж емоціями був пронизаний і вечір презентації. Захід був суцільно присвячений творчості Світлани та спілкуванню поетеси з гостями вечора. Доречі спілкування виявилося дуже жвавим, на дівчину буквально обрушився шквал питань, питалися і про минуле, і про майбутнє, і про творчість, і про особисте. Не обійшлося без каверзних питань, що час від часу змушували Світлану ніяковіти.

Наприкінці вечора кожен бажаючий мав змогу придбати збірку з афтографом поетеси та зробити пам'ятне фото.

Наразі ознайомитися з творчістю Світлани Дробахи можно завдяки виставці у книгарні "Книголенд" присвяченій виходу збірки, а придбати збірку поки можливо лише безпосередньо у Світлани.