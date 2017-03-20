Новини
Світлана Дробаха презентувала кременчужанам свою першу збірку поезій
20 березня, 10:54 0 621

Вчора, 19 березня, у відділі абонемену Центральної міської бібліотеки ім. М. Горького за підтримки арт-групи "Творчий Кременчук" відбулася презентація збірки поезій молодої кременчуцької поетеси Світлани Дробахи «Живі річки».

«...я не тремчу, я серцем відчуваю
здійснене те, чого я так жадаю...»

Світлана Дробаха, «Твоя зоря»

Відчуття вкладені в ці віршовані рядки не підвели Світлану і цієї весни здійснилася одна з її мрій – в світ вийшла її перша збірка поезій.

Збірка увібрала в себе 35 поетичних творів Світлани та охопила близько трьох останніх років її творчості. Вірші, що увійшли до збірки, відлунюють внутрішні переживання та почуття поетеси.

Тими ж емоціями був пронизаний і вечір презентації. Захід був суцільно присвячений творчості Світлани та спілкуванню поетеси з гостями вечора. Доречі спілкування виявилося дуже жвавим, на дівчину буквально обрушився шквал питань, питалися і про минуле, і про майбутнє, і про творчість, і про особисте. Не обійшлося без каверзних питань, що час від часу змушували Світлану ніяковіти.

Наприкінці вечора кожен бажаючий мав змогу придбати збірку з афтографом поетеси та зробити пам'ятне фото. 

Наразі ознайомитися з творчістю Світлани Дробахи можно завдяки виставці у книгарні "Книголенд" присвяченій виходу збірки, а придбати збірку поки можливо лише безпосередньо у Світлани.

Світлана Дробаха презентувала кременчужанам свою першу збірку поезій

 

Світлана Дробаха презентувала кременчужанам свою першу збірку поезій

 

Світлана Дробаха презентувала кременчужанам свою першу збірку поезій

 

Світлана Дробаха презентувала кременчужанам свою першу збірку поезій

 

Світлана Дробаха презентувала кременчужанам свою першу збірку поезій

 

Світлана Дробаха презентувала кременчужанам свою першу збірку поезій

 

Світлана Дробаха презентувала кременчужанам свою першу збірку поезій

 

Світлана Дробаха презентувала кременчужанам свою першу збірку поезій

 

Світлана Дробаха презентувала кременчужанам свою першу збірку поезій

 

Світлана Дробаха презентувала кременчужанам свою першу збірку поезій

 

Світлана Дробаха презентувала кременчужанам свою першу збірку поезій

 

Світлана Дробаха презентувала кременчужанам свою першу збірку поезій

 

Світлана Дробаха презентувала кременчужанам свою першу збірку поезій

 

Світлана Дробаха презентувала кременчужанам свою першу збірку поезій

 

Світлана Дробаха презентувала кременчужанам свою першу збірку поезій

 

Світлана Дробаха презентувала кременчужанам свою першу збірку поезій

 

Світлана Дробаха презентувала кременчужанам свою першу збірку поезій

 

Світлана Дробаха презентувала кременчужанам свою першу збірку поезій

 

Світлана Дробаха презентувала кременчужанам свою першу збірку поезій

 

Світлана Дробаха презентувала кременчужанам свою першу збірку поезій

 

 Мітки матеріала: LaNa Творчий Кременчук ЦМБ ім. М. Горького творчість поезія

Схожі матеріали:

Коментарів ще немає...

Будь першим!

Коментарі:
Доведіть, що Ви не робот: *

© «Сфера.укр», 2015-2017 - СФЕРА - Інформаційно-розважальний портал Кременчука

Увага!

Сайт може містити матеріали, не призначені для осіб молодше 16 років!

Використання матеріалів порталу СФЕРА.укр можливе лише з попереднього дозволу правовласників.

Матеріали разміщені на сайті СФЕРА.укр являються інтелектуальною власністю редакції (за виключенням матеріалів у розділах "Пісочниця", "Афіша", "Кінотеатри", "Обговорення" и матеріалів разміщених на правах реклами).

Права на матеріали розділів "Пісочниця" і "Обговорення" належать їх авторам.

Відповідальність за достовірність фактів приведених в матеріалах несуть автори.

Відповідальність за зміст рекламних матеріалІв несуть рекламодавці.

Розділи сайта
Інформація - скоро!