«Я хочу, щоб діти бачили!» - благодійний флешмоб в рамках акції «Серце до Серця»

В рамках акції ВБФ «Серце до серця» в Кременчуці провели флешмоб «Я хочу, щоб діти бачили!», в рамках якого волонтери запрошували всіх охочих сфотографуватись із яскравими табличками та зробити перший внесок в фонд акції.

Збір фотографій відбувався у два етапи: 4-ого та 11-ого березня на вулицях, у парках та скверах міста волонтери запрошували перехожих долучитись до акції, а вже 9-ого березня аналогічний флешмоб провели у навчальних закладах міста, де наразі діють офіси акції.

До акції приєднались кременчужани, комунальні заклади, ЗМІ, приватні підприємства… І, хочеться зауважити, що всі, хто приєднався, підійшли до справи дуже творчо – кожен розробив власний дизайн таблички та цікаві доповнення до нього – хтось створив справжній шедевр із написом, хтось робив великі яскраві серця в якості фону, хтось будував живе серце просто із студентів та учнів, навіть вибудовували колажі з текстом.

Загалом в рамках флешмобу було зроблено більше 2000 фотографій, волонтери зібрали на вулицях міста 3871,35 гривень.

Організатори акції щиро вдячні всім, хто відгукнувся та виявив свою солідарність із доброю справою таким чудовим та позитивним способом!

Під час акції на вулицях міста спокій волонтерів підтримували співробітники поліції.

Нагадуємо, що організаторами акції в місті Кременчуці є Молодіжний Парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, управління у справах сім`ї, дітей та молоді, Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, Всеукраїнський благодійний фонд «Серце до серця» за особистого сприяння міського голови Віталія Малецького.

Цього року Благодійна акція триватиме з 09 березня по 09 квітня і буде направлена на придбання обладнання для лікування вад зору у дітей, яке планується встановити у міській дитячій лікарні.

Долучайтесь до акції! Разом ми зможемо більше!