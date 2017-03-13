Символічна весна серед книжок

В Кременчуці вже весна і не тільки на календарі. Місто повільно прокидається від зимового сну, люди частіше посміхаються, закохуються, діляться гарним настроєм та посмішками. А наші поети діляться своїми новими віршами і не тільки. Не секрет, що весна приносить неймовірний заряд натхнення творчим людям та об'єднує.

Арт-група Творчий Кременчук об'єднала талановитих авторів і влаштувала свою "Символічну весну" в цікавому місці - у книгарні "Книголенд". Поети і книги - це чудово і символічно!

Символізм — одна зі стильових течій модернізму, що виникла у Франції в 70-х pp. XIX ст., а в українській літературі поширилася на початку XX ст. Основною рисою символізму є те, що конкретний художній образ перетворюється на багатозначний символ.

Читали цього вечора вірші поетів-символістів Тетяна Гусар (Горіхова), Олександра Сушко, Артем Норінко, Едгар Герасименко, Валерія Каплін, Павло Жидков, Олеся Міфтахова, Рена Джафарова.

На вільному мікрофоні свої авторські надбання представили публіці такі поети: Тетяна Гусар (Горіхова), Олександра Сушко, Артем Норінко, Едгар Герасименко, Валерія Каплін, Олеся Міфтахова, Альона Бурова, Світлана Дробаха, Богдан Баєв, Ілля Камсюк, Сергій Артеменко.

Музичні твори від талановитих виконавців Ігоря Ставрінова, дуету Маші Колядіної і Радіона Мірошниченко, створювали приємну атмосферу і теж були просякнуті символізмом. А Бурова Альона представила публіці авторську пісню, за що їй слухачі віддячили гучними оплесками.

Весна зачаровує і стає символічним початком чогось гарного і позитивного. Тож будемо чекати нових цікавих подій від "Творчого Кременчука", а від поетів - нових творів.