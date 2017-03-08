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Святкова виставка фіалок в Кременчуці
8 березня, 16:35 0 274

З 4 по 8 березня Міський палац культури перетворився на справжнє царство квітів, а сталося це завдяки виставці фіалок та інших квітів від клубу "Фіалки Кременчука". Організатори представили для відвідувачів неймовірну ріноманітність видів фіалок. А найприємніше з цього те, що за бажанням можна було забрати цю красу додому, що правда не безкоштовно.

Крім того організатори підготували для відвідувачів щоденні майстер-класи. Кожен охочий мав змогу відвідати майстер-клас та дізнатися від спеціалістів про правильний догляд за фіалками. Адже ці квітки, не дивлячись на те що досить не вибагливі, всеж мають свої секрети та примхи.

Святкова виставка фіалок в Кременчуці

 

Святкова виставка фіалок в Кременчуці

 

Святкова виставка фіалок в Кременчуці

 

Святкова виставка фіалок в Кременчуці

 

Святкова виставка фіалок в Кременчуці

 

Святкова виставка фіалок в Кременчуці

 

Святкова виставка фіалок в Кременчуці

 

Святкова виставка фіалок в Кременчуці

 

Святкова виставка фіалок в Кременчуці

 

Святкова виставка фіалок в Кременчуці

 

Святкова виставка фіалок в Кременчуці

 

Святкова виставка фіалок в Кременчуці

 

Святкова виставка фіалок в Кременчуці

 

Святкова виставка фіалок в Кременчуці

 

Святкова виставка фіалок в Кременчуці

 

Святкова виставка фіалок в Кременчуці

 

Святкова виставка фіалок в Кременчуці

 

Святкова виставка фіалок в Кременчуці

 

Святкова виставка фіалок в Кременчуці

 

Святкова виставка фіалок в Кременчуці

 

Святкова виставка фіалок в Кременчуці

 

Святкова виставка фіалок в Кременчуці

 

Святкова виставка фіалок в Кременчуці

 

Святкова виставка фіалок в Кременчуці

 

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