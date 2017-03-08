Святкова виставка фіалок в Кременчуці

З 4 по 8 березня Міський палац культури перетворився на справжнє царство квітів, а сталося це завдяки виставці фіалок та інших квітів від клубу "Фіалки Кременчука". Організатори представили для відвідувачів неймовірну ріноманітність видів фіалок. А найприємніше з цього те, що за бажанням можна було забрати цю красу додому, що правда не безкоштовно.

Крім того організатори підготували для відвідувачів щоденні майстер-класи. Кожен охочий мав змогу відвідати майстер-клас та дізнатися від спеціалістів про правильний догляд за фіалками. Адже ці квітки, не дивлячись на те що досить не вибагливі, всеж мають свої секрети та примхи.