Святкова виставка фіалок в Кременчуці

З 4 по 8 березня Міський палац культури перетворився на справжнє царство квітів, а сталося це завдяки виставці фіалок та інших квітів від клубу "Фіалки Кременчука". Організатори представили для відвідувачів неймовірну ріноманітність видів фіалок. А найприємніше з цього те, що за бажанням можна було забрати цю красу додому, що правда не безкоштовно.
Крім того організатори підготували для відвідувачів щоденні майстер-класи. Кожен охочий мав змогу відвідати майстер-клас та дізнатися від спеціалістів про правильний догляд за фіалками. Адже ці квітки, не дивлячись на те що досить не вибагливі, всеж мають свої секрети та примхи.
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