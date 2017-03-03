Волонтерство в маси: КАВ розпочала свою роботу

1 березня у приміщенні Молодіжного Парламенту Кременчука вже втрете стартував проект «Кременчуцька академія волонтерства». Організаторами проекту традиційно стали Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, Молодіжний Парламент Кременчука, Управління у справах сім`ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді за підтримки Фонду народонаселення ООН в Україні.

Мета проекту – навчити активну молодь не лише бачити проблеми навколо, але і робити кроки для того, аби вони вирішувались. Згідно задуму організаторів, майбутні волонтери ознайомляться із кількома темами. Розгляд однієї теми включатиме вивчення питання, спілкування із вже досвідченими волонтерами, відео-лекції та, найповніше, - реалізацію нехай і невеличкого, але першого справжнього проекту.

«Коли задумали цей проект, перш за все хотіли, аби він був практичним, а не теоретичним. Це – основне наше завдання. Хочемо, аби всі випускники вже мали досвід роботи над конкретними проектами в різних соціальних аспектах та знайомих. Ми сподіваємось, що один раз долучившись до доброї справи вони назавжди поселять у своєму серці добро», - зазначають організатори.

Навчання у Академії триватиме два з половиною місяці та завершиться 15 травня. Протягом цього часу юні волонтери мають встигнути втілити відразу п’ять проектів на кожну із обраних організаторами тем:

робота у рамках допомоги тваринам;

благодійність;

робота із людьми похилого віку;

проведення благодійних акцій для дітей із сімей, які знаходяться у соціальних установах міста та у сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах;

екологічні акції.

І нехай ці проекти будуть невеличкими, нехай вони не вирішать всіх проблем просто тут і просто зараз. Але кожен волонтер пам’ятає головне гасло і девіз будь-якої волонтерської роботи «Ми не зможемо врятувати всіх. Але ми врятуємо більше, ніж ті, хто навіть не спробує!».