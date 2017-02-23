«Kremen Fashion Day»: благодійність може бути стильною!

19 лютого у Палаці культури «Нафтохімік» відбулася наймасштабніша модна подія Кременчука - «Kremen Fashion Day». Організатор події - Віктор Грінченко, директор Модельного агентства «Victory&Beauty» та Благодійного фонду «Нова хвиля-3000».

«Kremen Fashion Day» - це благодійний захід і всі отримані кошти організатори спрямують на допомогу тим хто її потребує, зокрема на лікування кременчужанки Ліберанскої Аліни.

Участь у показах прийняли близько 20 учасників, серед яких дизайнери, студії, магазини та торгові марки.

Більшість учасників презентували одяг для великих та маленьких, серед них: дизайнери Олена Пашковська, Ольга Конова, Валентина Петрів, Ilona Arutiunian, Anna Stetskaya, Ірина Мішустіна, Ірина Лисак, Elizaveta Gritskevich, магазин «Milashka», студія дизайну Анни Гребенщикової, торгівельна марка «Гном», дизайн-студія Юлії Лоєнко.

Дизайнери Вікторія Авдєєнко, Анастасія Рябошапка та Anna Stetskaya представили колекції елегантної нижньої білизни для жінок.

Аксесуари та прикраси були представлені дизайнерською майстернею «Vlady», командою «Flores Lindas» та дизайнером Лілєю Тицькою.

Дизайн-студія Зірки Левицької презентувала свій новий погляд на вишивку.

Доповнити образи моделей допомагали професійні візажисти та перукарі, зокрема Школа макіяжу Кароліни Рилової та Школа перукарского мистецтва Тамари Рилової.

Показ було розділено на п'ять "блоків" в перервах між якими глядачів радували виступами талановитих артистів. Для гостей співала Вікторія Байда, показував фокуси Олександр Трофименко, Наукове шоу «CoolLab» дивували надзвичайними експериментами, а представники школи "Ебру" виконали декілька малюнків на воді.

Розгубитись у всьому цьому різноманітті гостям не давали ведучі заходу: Сергій Лашко та Альона Решетнікова. Вони анонсували дизайнерів та ділилися з глядачами деякими подробицями про самих дизайнерів та колекції, що ними представлені. Крім того з допомогою своїх маленьких помічників, випадкого обраних дітей з залу, розігрували приємні подарунки від учасників заходу.

А на десерт, в прямому сенсі цього слова, були натуральні вишукані солодощі від кременчуцької спільноти кондитерів "Магія Кондитера".

Віктор Грінченко впевнений, що Кременчук може і має стати модною столицею України, отже «Kremen Fashion Day» набирає обертів. Минулого року у показах приймали участь представники лише Полтавщини, а цього року "географія" учасників простяглась до Дніпра та Києва. Організатори не мають намірів зупинятися на досягнутому і вже зараз планують на 2018 рік наступний «Kremen Fashion Day», який має стати дводенним: один день колекції для дітей, а другий - для дорослих.