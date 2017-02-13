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Поетично-іронічний Антивалентин
13 лютого, 22:07 0 570

Напередодні Дня святого Валентина хтось бігає по магазинам в пошуках подарунків, хтось замовляє романтичну вечерю, хтось готується зізнатися у коханні, а от творчі люди зовсім по-своєму готуються до цього романтичного свята.

Поетично-іронічний вечір "День Антивалентина" від "Творчого Кременчука" зібрав шанувальників віршів та музики в затишному кафе в дружній атмосфері зі смачною кавою та музикою від Маші Колядіної і Радіона Мірошниченко. І якщо судячи з назви, спочатку виникали асоціації, що ця вечірка для тих хто проти свята і ненавидить все що з ним пов'язано, то з перших хвилин стало зрозуміло, тут буде весело. Яскраві образи ведучого Паші Жидкова та його помічників вже з самого початку налаштовували всіх присутніх на позитивний лад. Жартували на серйозні теми про любов, страждання, біль, роздратування, страх, самотність, радість, протест. Найбільше віршів всеж про любов інколи досить дивну: любов до машин, до азартних ігор, до подорожей, до вигаданих світів тощо.

Каверзні та смішні питання від ведучого, допомагали учасникам показати кмітливість і нестандартність мислення, а ще давали можливість сподобатися глядачам.

Приємним сюрпризом став візит на "День Антивалентина" київського поета Костянтина Козлова, який зовсім нещодавно відвідував Кременчук з творчим вечором.

Наприкінці вечора за допомогою залу обрали найкращих авторів. Цього разу найбільше публіці сподобались дві поетеси: гостя з Харкова Аня Носова і кременчужанка Олена Пономарьова.

Дівчата отримали цікаві призи, їхні твори будуть надруковані у щорічному альманаху "Медобори" і разом з "Творчим Кременчуком" поїдуть на фестиваль восени.

Поетично-іронічний Антивалентин
Поетично-іронічний Антивалентин
Поетично-іронічний Антивалентин
Поетично-іронічний Антивалентин
Поетично-іронічний Антивалентин
Поетично-іронічний Антивалентин
Поетично-іронічний Антивалентин
Поетично-іронічний Антивалентин
Поетично-іронічний Антивалентин
Поетично-іронічний Антивалентин
Поетично-іронічний Антивалентин
Поетично-іронічний Антивалентин
Поетично-іронічний Антивалентин
Поетично-іронічний Антивалентин
Поетично-іронічний Антивалентин
Поетично-іронічний Антивалентин
Поетично-іронічний Антивалентин
Поетично-іронічний Антивалентин
Поетично-іронічний Антивалентин
Поетично-іронічний Антивалентин
Поетично-іронічний Антивалентин
Поетично-іронічний Антивалентин
Поетично-іронічний Антивалентин
Поетично-іронічний Антивалентин
Поетично-іронічний Антивалентин
Поетично-іронічний Антивалентин
Поетично-іронічний Антивалентин
Поетично-іронічний Антивалентин

 Мітки матеріала: Кременчуг Творчий Кременчук Стихи праздник

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