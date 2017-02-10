Руслан Кузнецов в полуфинале Нацотбора на Евровидение - уже завтра!

Уже завтра, 11 февраля, пройдет второй полуфинал Национального отбора участников на песенный конкурс "Евровидение 2017", который пройдет этой весной в Киеве. И примечателен он тем, что среди восьми участников есть один кременчужанин - музыкант и видеоблогер Руслан Кузнецов с песней "Deep Shivers".

Поболеть за Руслана Вы сможете наблюдая прямой эфир канала СТБ с 19:00.

Отбор финалистов проходит по той же системе что и ранее: жюри выставляют участникам баллы, зрители голосуют путем SMS или мобильного приложения, после чего баллы от судей и зрителей суммируются. А значит можно не только поболеть за Руслана, но и поддержать его своим голосом.

После того, как прозвучит песня последнего, восьмого, участника 2-го этапа отбора на 1 час будут открыты линии для голосования. Руслан выступает под номером "3" и именно этот номер нужно использовать чтобы проголосовать за него.

Проголосовать можно одним из двух способов:

SMS на номер 7766. Текст сообщения - "3" .

Стоимость сообщения - 96 копеек .

. Стоимость сообщения - . Мобильное приложение Телепортал. Для голосования необходимо пройти регистрацию (и лучше это сделать заблаговременно).

Голосование через приложение - бесплатное.

Внимание! Проголосовать можно всего лишь 1 раз и только одним из предложенных способов. Второе и последующие сообщения уже не будут учтены, так же не будут учтены последующие голоса через приложение. Учитывается только первый голос с каждого номера.