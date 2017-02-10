Кременчужан запрошують на КАВу

У Кременчуці вже втрете стартував набір на проект «Кременчуцька академія волонтерства». Організаторами проекту традиційно стали Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, Молодіжний Парламент Кременчука, Управління у справах сім`ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді за підтримки Фонду народонаселення ООН в Україні.

Мета проекту – навчити активну молодь не лише бачити проблеми навколо, але і робити кроки для того, аби вони вирішувались. На всіх учасників чекають цікаві заняття, відео лекції, реалізація цікавих проектів та знайомство з активістами молодіжного руху міста. Кожен тиждень будуть проходити заняття на певну соціально значущу тематику, для того, щоб майбутній волонтер зміг визначитися із своїм місцем у волонтерській діяльності Кременчука.

Учасники проекту цього року розглянуть такі теми:

робота у рамках допомоги тваринам;

благодійність;

робота із людьми похилого віку;

проведення благодійних акцій для дітей із сімей, які знаходяться у соціальних установах міста та у сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах;

екологічні акції.

Розгляд кожного блоку включатиме в себе не лише знайомство із темою, але і розробку та реалізацію конкретного локального проекту. Таким чином організатори сподіваються не лише підняти соціально-значущі теми, але і навчити молодих волонтерів не боятись робити перші кроки та братись за вирішення соціальних питань.

І нехай ці проекти будуть невеличкими, нехай вони не вирішать всіх проблем просто тут і просто зараз. Але кожен волонтер пам’ятає головне гасло і девіз будь-якої волонтерської роботи «Ми не зможемо врятувати всіх. Але ми врятуємо більше, ніж ті, хто навіть не спробує!».

Заповнити анкету та приєднатися до воронтерського руху запрошуються всі кременчужани віком від 14 до 21 року.

Прийом анкет триватиме до 24 лютого 2017 року.

Проект триватиме з березня до травня 2017 року.

Контакти організаторів:

Група в ВКонтакті: https://vk.com/kav_2017

Електронна пошта: kmkmo2016@ukr.net

Електронна анкета: https://form.jotformeu.com/70162757335356

Контактний телефон: 068-018-18-95, (05366)3-51-06