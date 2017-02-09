Кременчужанки "КБД" ворвались в 3-й тур "Лиги Смеха"

5-6 и 8 февраля в Одессе прошли 1-й и 2-й отборочные туры третьего сезона чемпионата Украины по смеху "Лига Смеха". В этот раз побороться за кубок чемпионов приехало более 150 команд из 6 стран(!), среди которых сразу две команды представляли наш замечательный город Кременчуг: Сборная Кременчуга "Лукас" и Женская Сборная Кременчуга "КБД".

Учитывая количество претендентов борьба за заветное место в "галке" развернулась нешуточная и оказалась не под силу большинству команд уже в первом туре. Из 152 команд "выстояли" лишь 57. Но для обеих кременчугских команд первый тур выдался успешным, и "Лукас", и "КБД" вышли во второй тур.

КБД, Кременчуг

Качают хорошо. Катя снова показывает свою гибкость. Дурка, тексты, песни.

Рвут)) Бешеная акробатика. Ой, хорошо заходят. Второй тур явно.

4,5 из 5. В конце овация девчонкам.



Сборная Кременчуга "Лукас"

Пафосное начало

Выходной персонаж - Юрка. Показывает миниатюры сам с собой

Peace Дюк - смело

Чувак, который вчера погулял круче всех - разрыв на заходе

Герой мультфильма повзрослел - сбивает с толку шум квадрокоптера, потому слабенько зашло

Слуга народа в Индии - массовый номер

Ребятам очень нужен третий сезон Трансляция сайта "Украинский КВН"

1-й отборочный тур, "Лига Смеха"

Однако второй тур преподнес болельщикам из Кременчуга неприятный сюрприз, второй тур смогла преодолеть лишь одна из кременчугских команд - Женская Сборная Кременчуга "КБД". Девушки сумели сохранить тот же боевой настрой и вновь завоевать расположение зала, что обеспечило им выход в 3-й тур.

Следующее испытание ждет девушек из "КБД" уже 11 февраля. Держите кулаки за наших "Как бы девушек", Кременчужане!