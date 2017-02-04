«Я пишу, чтобы маму радовать» - Константин Козлов выступил в Кременчуге

«...В деревянной кабинке с творчеством

Дальше выдумки в кучи складывать.

Поцелуй меня в …. , общество,

Я пишу, чтобы маму радовать.»

– Константин Козлов

3 февраля в Альтернативном культурном центре #Adapter при поддержке арт-группы "Творчий Кременчук" прошел творческий вечер "Поэзия без цензуры". "Хедлайнером" вечера стал гость Кременчуга, киевский поэт, 6-тикратный победитель слэмов, победитель Киевского литературного батла "Без 13 этажа", участник регги-реп группы "Ведмідь і Вухо" и организатор Творческой платформы "SP" - Константин Козлов.

Константин подарил гостям вечера энергичное и насыщенное эмоциями выступление. Стихи и песни под маленькую гитару "укулеле" прошлись по широкому спектру тем. Был и нахальный гусь Валентин, и "видный" аргумент, который ум, и война на востоке Украины. Манера выступления поэта и его энергетика пронзают читателя насквозь, донося мысль, вложенную в произведение, до умов и сердец слушателей. Без преувеличения, были и смех, и слезы.

Не остались в стороне и присутствующие на встрече местные поэты. Константина поддержали Александра Фролова и Александр Хоменко, а также представители арт-группы "Творчий Кременчук" - Павел Жидков и Олеся Мифтахова. Поэты выступали в своего рода эстафете. Каждый следующий поэт, отвечая предыдущему, мог своим стихом поддержать его мысли или оспорить.

Особую атмосферу вечера поддерживал необычный музыкальный дуэт Марии Колядиной (скрипка) и Радиона Мирошниченко (гитара). Помимо аккомпанемента к выступлениям поэтов, Мария и Радион порадовали гостей и собственными выступлениями - импровизацией и каверами популярных песен.

В перерывах между выступлениями кременчужане имели возможность в непринужденной, почти домашней обстановке пообщаться с гостем и задать интересующие их вопросы. К слову благодарить за теплую обстановку стоит участников ГО "Культурный диалог", которые приняли гостей в своем культурном центре, напоили ароматным травяным чаем и согрели у печи.