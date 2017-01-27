Вірші з печивом та чаєм

25 січня у відділі абонементу ЦМБ ім. М. Горького відбулася літературна зустріч учасників арт-групи "Творчий Кременчук" із вихованцями ОДЮК (Об'єднання дитячо-юнацьких клубів). Затишна атмосфера, теплий чай зі смаколиками і невимушена бесіда творчих людей - саме так можна охарактеризувати цей вечір.

Літератори читали дітям свої вірші, розказували про себе, про свої досягнення на літературній ниві, залюбки ділилися досвідом з підростаючим поколінням. Діти трохи соромились та ніяковіли, але теж читали свої вірші. Ведуча вечору Олеся Міфтахова зачитала свої найновіші вірші, які зворушили всіх присутніх без винятку. Кожен хто прийшов цього вечора до бібліотеки міг прочитати свої твори або твори своїх улюблених авторів.

Загалом вечір був позитивним, по-домашньому невимушеним та святковим. Післяноворічний настрій створювали різдвяні вірші-колядки, історії кохання і дружби.

Як зазначили організатори, такі зустрічі створені для того, щоб дати дітям можливість всебічно розвиватися, розкривати свої таланти.