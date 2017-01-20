«СФЕРА»: 366 днів разом з Вами!

Рівно 366 днів тому, 20 січня 2016 року, розпочав свою роботу Найпозитивніший портал Кременчука – СФЕРА.укр. Отже, сьогодні нам виповняється 1 рік!

В цей день ми хочемо сказати – «Дякуємо!».

Дякуємо всім хто був частиною нашої команди, за Ваші зусилля та ідеї. Ми завжди будемо пам’ятати Вас та Ваш неоцінимий внесок.

Дякуємо нашим найпершим відвідувачам за неймовірно цінні відгуки та пропозиції. Саме Ваш незалежний погляд допоміг нам позбавитись більшості наших недоліків та стати краще вже в перші дні нашого існування.

Дякуємо нашим друзям і партнерам. Ваша підтримка та допомога відкриває нам нові можливості для розвитку.

І звісно, дякуємо Вам, нашим читачам! Ми дякуємо за те, що Ви були з нами на протязі цього року і за те, що Ви досі з нами! Ми щасливі, що в нас є такі неймовірні читачі як Ви і ми раді працювати для Вас!

Ми продовжуємо свій шлях і попереду наш другий рік. Тож залишайтеся з нами і надалі, адже ми підготували для Вас ще чимало цікавинок!

І не забувайте підписуватися на наші сторінки, це зручно для Вас і приємно для нас, а в наш День народження - вдвічі приємніше!

До зустрічі на сторінках СФЕРА.укр!

Щиро Ваші, найпозитивніша команда порталу СФЕРА!