"Нове серце" продовжує дарувати надію

У Кременчуці в рамках благодійного проекту "Подаруй надію" розпочалося вручення подарунків. Напередодні свої подарунки вже отримали вихованці шкіл №1, №20, №21 та №25.

Для нас приємно, що змогли організувати проект «Подаруй надію» в школі. Педагогічний колектив підтримав цю акцію і зібрав подарунки, щоб діти пільгових категорій відчули, що є такі свята, як Новий рік та Різдво Христове. Наша школа особлива. В ній навчаються учні із сімей, які потребують соціальної допомоги та підтримки. Тридцять дітей проживають у гуртожитку школи, так як вдома не мають необхідних умов для навчального процесу. Деньга Олександр Анатолійович

директор школи-інтернат №21

Як зазначили організатори, цікаво проект проходив у першій школі. Педагоги та учні влаштували дитяче свято з врученням подарунків. Сподобалися вірші, пісні та фокуси. У всіх був святковий настрій.

Вчора, 6 січня, вручення подарунків пройшло в офісі ГО "Нове Серце". Для дітей ті їх батьків організатори підготували невелике свято. Діти читали вірші, співали колядки та отримували ексклюзивні подарункові коробочки. Посмішки на обличях та радісний настрій супроводжували святкову програму.

Свято відвідали також партнери проекту, зокрема представники мережі магазинів "Книголенд", які цього року виступили точками збору подарунків.

Проект «Подаруй Надію» триватиме до 19 січня.

За матеріалами:

ГО "Нове серце"