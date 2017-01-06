Циклон у Кременчуці: рекомендації та поради

Нещодавно Український гідрометеорологічний центр повідомив про наближення нового потужного циклону з арктичними повітряними масами, що обумовить значне погіршення погодних умов, зокрема суттєве зниження температури повітря.

І вже сьогодні, 6 січня, циклон дістався Кременчука. Менш ніж за 4 години вулиці міста замело снігом та місцями вкрило ожеледицею. Різка зміна погодних умов спровокувала низку ДТП та затори, на прилеглих до міста трасах негода ускладнила рух вантажівок.

На наступні 2 дні для Полтавської області Український гідрометеорологічний центр прогнозує:

Температура повітря до -15°С;

Хуртовина при швидкості вітру 12 м/с і більше;

Сильний сніг, кількість опадів 7-19 мм;

Посилення швидкості вітру до 15-24 м/с;

Ожеледиця.

За таких погодних умов найчастіше рекомендують обмежити використання власного транспорту. Якщо ж Вам все ж таки необхідно здійснити поїздку, треба бути максимально уважними за кермом, обирати помірну швидкість і дотримуватись безпечної дистанції, а також приділяти особливу увагу паркуванню транспорту, аби не заважити роботі снігоприбиральної техніки.

Крім того слід пам'ятати, що сильні морози перш за все шкідливі для вашого здоров'я. Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій опублікувала на своєму сайті пам'ятку, як поводити себе на сильному морозі.

Рекомендації та поради при сильних морозах:

намагайтеся уникати тривалого перебування на відкритому повітрі, а якщо цього уникнути не можна – то раз на півгодини заходьте в найближче закрите приміщення, щоб погрітися.

довго перебуваючи на відкритому повітрі, намагайтеся рухатися і відновлювати кровообіг пальців рук і ніг, а відкриті ділянки обличчя обережно розтирати.

перебуваючи довго на відкритому повітрі час від часу пийте гарячий чай, каву або бульйон.

виходьте на вулицю добре поївши, адже голодна людина замерзає при морозі швидше.

одягайтеся так, щоб між шарами одягу залишався прошарок повітря, який утримує тепло. Верхній одяг бажано носити непромокальний, у взуття необхідно вкладати теплі устілки, а замість бавовняних шкарпеток одягати вовняні – вони вбирають вологу і залишають ноги сухими.

не виходьте на мороз без рукавичок та шарфа. Кращий варіант – рукавички з водовідштовхувальної тканини, яка не пропускає повітря, з хутром всередині. Рукавички зі штучних матеріалів погано захищають від морозу. У вітряну погоду відкриті ділянки тіла змащуйте спеціальним кремом. Не носіть на морозі металевих, в тому числі золотих та срібних, прикрас.

При незначному обморожуванні відігрівайтесь поступово:

вмийтесь холодною водою;

обережно розітріть обморожену ділянку;

випийте щось тепле;

закутайтесь.

Ні в якому разі не нагрівайте обморожені ділянки тіла, не розтирайте їх цупкими тканинами. Не вживайте спиртні напої перед виходом на вулицю як зігріваючий засіб.

За матеріалами:

ГУ ДСНС України у місті Києві

Український гідрометеорологічний центр