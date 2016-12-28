Підсумки акції "Святий Миколай - дітям"

У Кременчуцькій міській раді 27 грудня підвели підсумки 14-ї акції "Святий Миколай - дітям".

В період з 2 листопада по 25 грудня проходили етапи акції:

З 15 листопада по 13 грудня у всіх школах та вищих навчальних закладах які приєдналися до акції проводились благодійні вечірки, концерти, конкурси, флешмоби спрамовані на збір іграшок, одягу та солодощів. Всього по місту працювали 42 офіси Святого Миколая .

. З 15 листопада по 1 грудня розповсюдження анкет та набір волонтерів акції. Загалом подано 334 анкети .

. З 2 по 24 листопада написання листів до Святого Миколая з дітьми, які перебувають в соціальних установах міста, охоплено 7 установ та написано 226 дитячих листів-малюнків .

та . З 5 по 8 грудня були проведені тренінги для волонтерів акції. Пройшли тренінги та заступили працювати в магазини 261 волонтер .

. 13 грудня збір подарунків з навчальних закладів до Центрального офісу Святого Миколая в Кременчуці.

З 10 по 14 грудня збір подарунків з магазинів міста, які приєдналися до акції. Волонтери працювали у 76 магазинах та супермаркетах міста. До акції долучились 8861 кременчужанин .

міста. . З 1 до 27 грудня підготовка концертної програми та передача подарунків до соціальних установ міста та сім'ям, які опинились у складних життєвих умовах.

27 грудня підведення підсумків акції.

Під час марафону були виконані всі дитячі мрії написані до Святого Миколая дітьми в Кременчуці протягом акції.

Всі учасники акції отримали грамоти і подяки від міського голови Віталія Малецкого.