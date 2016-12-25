Під Новий рік збуваються мрії

Передноворічний настрій вже в Кременчуці: біля ялинки на площі, в магазинах, вдома і просто на вулиці - відчувається наближення свята. На Новий рік ми завжди чекаємо дива та подарунків. А ще приємно дарувати подарунки. І тому ініціативна команда небайдужих людей, які іменують себе просто "Крила", вирішила влаштувати благодійний фестиваль "Барахолка", щоб зібрати гроші та допомогти тим, хто цього потребує. Підготовка тривала більше місяця, тематику обрали українську-народну казково-новорічну, як Вечори на хуторі біля Диканьки" і 24 грудня фестиваль о 10:00 відкрив свої двері для відвідувачів.

Організатори потурбувалися щоб протягом усього дня на фестивалі було весело, цікаво та святково. Атмосфера української казки була у кожній дрібничці починаючи з одягу і закінчуючи репертуаром концерту. Учасники "Барахолки" в національних костюмах зустрічали гостей, а ведуча Даша Вішньова була чарівним голосом фестивалю.

На будь який смак кожен міг купити собі та рідним подарунки: смаколики, сувеніри, одяг, прикраси та ще багато іших хенд-мейд виробів. Майстер-класи пропонували гостям фестивалю навчитись робити ялинкові іграшки, плести коси, власноруч виготовляти ляльки мотанки та розписувати різдвяні пряники, а також малювати по воді. Бібліотекарі пропонували буккросинг, а також дарували книги, а історію національного українського костюму можна було подивитися та послухати біля стенду Кременчуцького музею. Для азартних був аукціон цікавих виробів та послуг. Ну і звісно ж родзинкою фестивалю став справжній Дід Мороз. Малюки залюбки підходили до святкогово дворику та розповідали Діду Морозу, що ж вони хочуть отримати в подарунок під ялинку, а батьки тим часом уважно слухали та робили фото на згадку.

Надвечір "Барахолка" порадувала концертною програмою. Кременчуцькі таланти співали, танцювали, розказували вірші, показували фокуси, а ансамбль "Славутич" вразив постановкою "Українське різдво".

У приміщенні скрізь були благодійні опломбовані скриньки, куди відвідувачі могли пожертвувати гроші хто скільки хотів або міг. Всі кошти від майстер-класів, продажу та всього дійства фестивалю підуть на допомогу Наташі Яценко побороти хворобу, а також для допомоги психоневрологічному санаторію Славутич.

Як казали самі відвідувачі фестивалю з ароматом кави, смаком імбирного пряника та різдвяним передчуттям, що все буде добре.