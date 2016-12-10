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Кременчужан запрошують подарувати надію
10 грудня, 13:58 0 991

З 5 грудня в Кременчуці вже всьоме стартував різдвяний благодійний проект «Подаруй надію». Проект всеукраїнський і в його рамках планується зібрати 25000 подарунків для дітей по всій Україні, з них 1000 – у Кременчуці.

Організатором акції в Кременчуці виступає ГО «Нове Серце» у співпраці з дитячою організацією «Армія Добра» та школами міста.

Збір подарунків вже розпочато і долучитися до нього може кожен бажаючий. Зробити це можна зручним для Вас способом:

  • Перерахувати кошти на рахунок ПриватБанку
  • Принести вже придбаний подарунок до офісу ГО «Нове Серце» (бажано попередньо зателефонувати)
  • Принести подарунок у точку збору – ними цього року виступають партнери проекту магазини «Книголенд» у Кременчуці.

 

Що покласти у подарунок?

  • Зубна паста та щітка
  • Мило
  • Іграшка
  • Прості олівці та ручки (3 шт.)
  • Кольорові олівці або фломастери
  • Зошит або блокнот.

З 21 грудня по 19 січня зібрані подарунки будуть вручатися дітям у Міській дитячій лікарні, у школі №8 для дітей з особливими потребами, адресно – дітям пільгових категорій в офісі ГО «Нове Серце» та вдома у дітлахів.

До 18 грудня триває пошук партнерів, тож бажаючі також можуть долучитись до корисної та благодійної справи, не лишаючись осторонь.

 

Контактні дані:

Координатор: Анатолій Марченко – тел.: 066 500-81-52, 096 008-39-00

Сайт ГО «Нове Серце»: http://interkremen.org

Адреса: вул. Переяславська, 55а

Картка ПриватБанку: 5363542304874358

 

За матеріалами:
Gazeta.net.ua, "Нове Серце"

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