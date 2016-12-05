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"Вірші, що знайдуть шлях до Вашого серця..."
5 грудня, 21:30 0 453

4 грудня у приміщені відділу абонементу Центральної міської бібліотеки ім. М. Горького за підтримки арт-групи «Творчий Кременчук» відбувся творчий вечір поетеси Світлани Дробахи - «Бути з тобою».

Я хочу быть с тобой здесь и сейчас,
Чтобы ветер слепой не расшатывал душу,
Чтобы песни звучали только для нас.
Я хочу быть с тобой в зимнюю стужу...
Светлана Дробаха

Не зважаючи на холодну грудневу погоду за вікном, на всіх бажаючих чекав затишний, майже домашній вечір.  Звісно ж не обійшлося без ласощів, гостей пригощали гарячим чаєм та печивом, яке, до речі, пекла особисто Світлана.

Основою творчого вечора були ліричні вірші поетеси, які знайшли шлях до сердець присутніх. Гості вечора мали змогу поспілкуватися зі Світланою і дізнатися більше про неї та що (або хто) надихнуло її на написання того чи іншого вірша.

Допомагала Світлані її подруга поетеса та музикант Альона Бурова. Власні пісні Альони під гітару не залишили байдужим жодного з гостей.

Під кінець вечора всі присутні поети мали змогу зробити свій внесок у творчий вечір та зачитати власні вірші, якою вони звісно скористалися.

"Вірші, що знайдуть шлях до Вашого серця..."

 

"Вірші, що знайдуть шлях до Вашого серця..."

 

"Вірші, що знайдуть шлях до Вашого серця..."

 

"Вірші, що знайдуть шлях до Вашого серця..."

 

"Вірші, що знайдуть шлях до Вашого серця..."

 

"Вірші, що знайдуть шлях до Вашого серця..."

 

"Вірші, що знайдуть шлях до Вашого серця..."

 

"Вірші, що знайдуть шлях до Вашого серця..."

 

"Вірші, що знайдуть шлях до Вашого серця..."

 

"Вірші, що знайдуть шлях до Вашого серця..."

 

"Вірші, що знайдуть шлях до Вашого серця..."

 

"Вірші, що знайдуть шлях до Вашого серця..."

 

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