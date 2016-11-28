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Ювілейна фотосушка під дощем
28 листопада, 15:39 0 653

У Кременчуці 27 листопада під проливним дощем відбулась ювілейна 10 фотосушка. Правда дощ був за вікном, а всі учасники та їхні роботи розмістилися у затишному кафе. Посередині залу, на спеціально приготованих стійках з мотузками та  прищепками, понад 20 фотографів та любителів розмістили свої фотошедеври. Безліч яскравих, переважно літніх та осінніх фото, різної тематики радували присутніх. Як завжди, за фото яке сподобалось можна було проголосувати "лайком", який можна було взяти у організаторів, а також забронювати та забрати фото яке сподобалось. По традиції обирали ще найкреативнішу прищепку.

То ж за підсумками голосування переможцями стали:

  • 1 місце - Анастасія Печоркіна
  • 2 місце - Сергій Кисельов
  • 3 місце - Крістіна Насирова

Найкреативнішу прищепку, за результатами глядацьких оплесків, обрали роботу Крістіни Насирової.

Переможці отримали призи від спонсорів, а всі учасники грамоти за участь у проекті.

Як і годиться, ювілей відзначили масштабно під класну музику діджейських міксів, з піснями та бітбоксом від талановитих кременчужан, а неперевершені міми були родзинкою цього вечора.

Будемо чекати нової фотосушки, попереду зима - час казкових та неймовірних фотографій.

Ювілейна фотосушка під дощем
Ювілейна фотосушка під дощем
Ювілейна фотосушка під дощем
Ювілейна фотосушка під дощем
Ювілейна фотосушка під дощем
Ювілейна фотосушка під дощем
Ювілейна фотосушка під дощем
Ювілейна фотосушка під дощем
Ювілейна фотосушка під дощем
Ювілейна фотосушка під дощем
Ювілейна фотосушка під дощем
Ювілейна фотосушка під дощем
Ювілейна фотосушка під дощем
Ювілейна фотосушка під дощем
Ювілейна фотосушка під дощем
Ювілейна фотосушка під дощем
Ювілейна фотосушка під дощем
Ювілейна фотосушка під дощем
Ювілейна фотосушка під дощем
Ювілейна фотосушка під дощем

 Мітки матеріала: Кременчуг фотосушка праздник

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